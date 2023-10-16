Завтра для The Division 2 выйдет обновление 19.1 ©

Ubisoft объявила, что обновление 19.1 для The Division 2 выйдет завтра, 17 октября в 10:30 МСК, и поделилась полным журналом изменений. Согласно примечаниям к выпуску, патч 19.1 исправит ряд проблем, с которыми столкнулись Paradise Lost Incursion. Из-за развёртывания патча серверы будут недоступны порядка 3-х часов.

Если говорить более подробно, то обновление 19.1 для The Division 2 исправит проблему, из-за которой еженедельный сундук не сбрасывался по вторникам. Это также решит проблему с тем, что Директивы остаются активными и влияют на игровой процесс. Кроме того, объем урона, который можно нанести боссам, теперь будет ограничен, чтобы Мосс, Райт, Мартинес и Джонсон не были убиты одним выстрелом.

Как всегда, Epic Games Store и Ubisoft Connect загрузят этот патч, как только он станет доступен. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.