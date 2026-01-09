Грандиозные планы: Первые подробности разработки The Division 3

Портал NEW Game Plus опубликовал эксклюзивное интервью с исполнительным продюсером серии The Division Джулианом Герити, и самым интригующим моментом стало обсуждение The Division 3.

Разработка The Division 3 идет полным ходом, и у команды Massive Entertainment крайне амбициозные планы. Джулиан Герити, недавно назначенный руководителем всей франшизы, поделился первыми впечатлениями от текущего состояния проекта.



По словам Герити, игра уже сейчас «обещает стать настоящим монстром». Разработчики стремятся вернуть то чувство новизны и культурного влияния, которое в 2016 году произвела первая часть серии, ставшая хитом благодаря своей атмосфере заснеженного Нью-Йорка и инновационному геймплею.

«Здесь, в стенах Massive, мы невероятно усердно работаем над чем-то, что, по моему мнению, произведет такой же мощный эффект, как и первая Division», — заявил Герити

Хотя подробностей о сеттинге или дате выхода пока нет, очевидно, что Ubisoft делает на триквел большую ставку, доверив его производство ветеранам студии.