Над The Division 3 работает огромная студия. Ubisoft вложила серьёзные средства в развитие команды ©

Компания Massive Entertainment была основана в 1997 году, но только в 2008 году ее команда вошла в состав Ubisoft. На тот момент компания насчитывала около 130 разработчиков, но Ubisoft выделила значительные средства на расширение компании.

В настоящее время Massive Entertainment заканчивает работу над Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, но вчера разработчики подтвердили, что уже приступили к работе над The Division 3. Одна команда Ubisoft разрабатывает три ААА-игры по трем огромным IP.

Пользователь MauroNL присмотрелся к этому делу и увидел очень интересную ситуацию - Ubisoft после приобретения взяла на себя расширение Massive Entertainment, которая на данный момент насчитывает более 750 разработчиков. На бумаге это одна студия, но в реальности шведская компания имеет несколько команд, разрабатывающих огромные высокобюджетные проекты.

Massive Entertainment становится для Ubisoft мощной AAA-студией. С момента приобретения компании Ubisoft в 2008 году студия выросла с ~130 разработчиков до более чем 750 разработчиков в 2023 году.

В декабре этого года выйдет Avatar: Frontiers of Pandora, в 2024 году - Star Wars Outlaws, а сейчас началась работа над The Division 3.