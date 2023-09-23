Над The Division 3 работает огромная студия. Ubisoft вложила серьёзные средства в развитие команды

Компания Massive Entertainment была основана в 1997 году, но только в 2008 году ее команда вошла в состав Ubisoft. На тот момент компания насчитывала около 130 разработчиков, но Ubisoft выделила значительные средства на расширение компании.
В настоящее время Massive Entertainment заканчивает работу над Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, но вчера разработчики подтвердили, что уже приступили к работе над The Division 3. Одна команда Ubisoft разрабатывает три ААА-игры по трем огромным IP.
Пользователь MauroNL присмотрелся к этому делу и увидел очень интересную ситуацию - Ubisoft после приобретения взяла на себя расширение Massive Entertainment, которая на данный момент насчитывает более 750 разработчиков. На бумаге это одна студия, но в реальности шведская компания имеет несколько команд, разрабатывающих огромные высокобюджетные проекты.
Massive Entertainment становится для Ubisoft мощной AAA-студией. С момента приобретения компании Ubisoft в 2008 году студия выросла с ~130 разработчиков до более чем 750 разработчиков в 2023 году.
В декабре этого года выйдет Avatar: Frontiers of Pandora, в 2024 году - Star Wars Outlaws, а сейчас началась работа над The Division 3.
Massive Entertainment, наверное, единственная студия которая мне нравится у юбисофт. Очень много часов набегал в первую дивизию, а во вторую ещё больше. Так что просто рад и жду третью.
Обе прошел, 1 была что-то новое с отличной графикой, 2 уже просто копипаста. В 3 сыграну если фри-ту-плей будет как обещали
Ой да, новая лока и графа, но те же грабли Лут лут лут лут Ничего нового. Первая была шедевром, атмосферной. Вторая чисто мою жопу подрывала.
Ну дак это такое направление игр - лутер-шутер. Ничего особенного. Многие играют в подобного рода игры. Вторая по атмосферности конечно уступает первой, согласен, но тоже неплохая
Ну и флаг им всем в руки!!!!!!!!!!
чёт вроде такое же говорили про сингапурскую студию, которая делает Черепа и Кости уже который десяток лет да ещё на деньги правительства.
а На грани добра и зла 2 сколько тысячилетий делают? А ну это другое, да да да, я поверил, канешна ждём дивизию 3 вовремя и без микротранзакций.
Если в 3й части сделают серьёзный сюжет, то будет отлично.
Поглядим что выпустят года через 3-4, если доживём.