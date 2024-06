По словам надежного инсайдера, активная разработка The Division 3 пока не началась

Известный инсайдер сообщил, что активная разработка The Division 3 начнется позже в этом году. С момента выхода The Division 2 прошло уже более пяти лет, и Ubisoft продолжает стабильно обновлять последнюю часть популярной серии шутеров от третьего лица, добавляя в неё новый контент. Естественно, некоторые фанаты начали задумываться о выходе новой части. В конце 2023 года Ubisoft подтвердила, что The Division 3 действительно существует, и теперь у нас есть более точное представление о предполагаемых сроках.

По словам журналиста Тома Хендерсона, The Division 3 не будет полноценно запущена в производство до выхода Star Wars Outlaws от Ubisoft Massive Entertainment в августе. Хендерсон намекает, что The Division 3 находится на стадии предпроизводства, в то время как разработка Outlaws остаётся приоритетом для студии. Однако, после выхода Outlaws, Massive начнёт выделять больше ресурсов на следующую игру The Division.

Неутешительные новости от Хендерсона указывают на то, что релиз The Division 3 ещё далёк. Даже если игра поступит в производство в конце этого года, сроки разработки AAA-игр продолжают удлиняться, что означает, что The Division 3, скорее всего, появится не раньше 2026 года.

До выхода The Division 3 Ubisoft планировала запустить бесплатную игру под названием The Division Heartland. Однако в прошлом месяце работа над этим проектом была свёрнута, чтобы Ubisoft могла направить ресурсы на другие игры. В результате The Division 2 остаётся единственной активной игрой в серии, не считая The Division Resurgence - мобильного спин-оффа, который находится в разработке. В последние месяцы новости о The Division Resurgence были скудными, но в целом выход игры запланирован на 2024 год.