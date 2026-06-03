Ubisoft нанимает ключевых специалистов: разработка Tom Clancy's The Division 3 переходит в активную фазу

Компания Ubisoft, судя по всему, активизировала работу над долгожданным продолжением своего популярного лутер-шутера — The Division 3. Студия Massive Entertainment, ответственная за франшизу, разместила несколько десятков новых вакансий, нацеленных на ключевые творческие и технические должности, что сигнализирует о переходе проекта в активную стадию производства.

Согласно данным из открытых источников, Ubisoft ищет ведущего гейм-дизайнера, старшего гейм-дизайнера по искусственному интеллекту, директора по анимации и других специалистов. Интенсивность найма и важность этих ролей позволяют предположить, что разработка игры вышла из предварительной стадии и набирает обороты.

Появление вакансий совпадает с завершением работы Massive Entertainment над портом Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2, что, вероятно, высвободило ресурсы студии для ускоренной разработки третьей части «Дивизиона».

Хотя официальных деталей о проекте пока мало, описания вакансий проливают свет на его направление. В объявлении о должности ведущего гейм-дизайнера подтверждается, что Ubisoft намерена развивать The Division 3 как проект с моделью «игра как сервис». Среди обязанностей кандидата — «руководство разработкой и реализацией ключевых социальных и онлайн-функций, а также помощь в формировании основ, необходимых для поддержки игры в режиме реального времени». Это соответствует стратегии компании, для которой live-service проекты становятся приоритетом.

Кроме того, в объявлении о вакансии директора по анимации говорится о стремлении команды улучшить качество анимации с использованием собственного движка студии — Snowdrop.

Этот шаг Ubisoft является логичным продолжением поддержки франшизы. Ранее в этом году компания объявила, что The Division 2 получит еще один год масштабной поддержки, включая новую сюжетную линию в Нью-Йорке, что позволяет предположить, что Ubisoft готовит почву для перехода игроков на следующую часть.

Официально о разработке The Division 3 стало известно ещё в сентябре 2023 года, когда Ubisoft подтвердила, что проект находится на ранней стадии. Назначение на пост исполнительного продюсера серии ветерана студии Massive Entertainment Юлиана Геройти также состоялось ещё в апреле 2024 года.

Учитывая масштабную пост-релизную поддержку The Division 2, которая продлится как минимум до конца 2026 года, вероятный релиз The Division 3 можно ожидать не ранее 2027–2028 годов.