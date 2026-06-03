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Tom Clancy's The Division 3 TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 117 оценок

Ubisoft нанимает ключевых специалистов: разработка Tom Clancy's The Division 3 переходит в активную фазу

KoRnEr KoRnEr

Компания Ubisoft, судя по всему, активизировала работу над долгожданным продолжением своего популярного лутер-шутера — The Division 3. Студия Massive Entertainment, ответственная за франшизу, разместила несколько десятков новых вакансий, нацеленных на ключевые творческие и технические должности, что сигнализирует о переходе проекта в активную стадию производства.

Согласно данным из открытых источников, Ubisoft ищет ведущего гейм-дизайнера, старшего гейм-дизайнера по искусственному интеллекту, директора по анимации и других специалистов. Интенсивность найма и важность этих ролей позволяют предположить, что разработка игры вышла из предварительной стадии и набирает обороты.

Появление вакансий совпадает с завершением работы Massive Entertainment над портом Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2, что, вероятно, высвободило ресурсы студии для ускоренной разработки третьей части «Дивизиона».

Новая вакансия Ubisoft указывает на развитие сервисных элементов и монетизации в Assassin's Creed

Хотя официальных деталей о проекте пока мало, описания вакансий проливают свет на его направление. В объявлении о должности ведущего гейм-дизайнера подтверждается, что Ubisoft намерена развивать The Division 3 как проект с моделью «игра как сервис». Среди обязанностей кандидата — «руководство разработкой и реализацией ключевых социальных и онлайн-функций, а также помощь в формировании основ, необходимых для поддержки игры в режиме реального времени». Это соответствует стратегии компании, для которой live-service проекты становятся приоритетом.

Кроме того, в объявлении о вакансии директора по анимации говорится о стремлении команды улучшить качество анимации с использованием собственного движка студии — Snowdrop.

Этот шаг Ubisoft является логичным продолжением поддержки франшизы. Ранее в этом году компания объявила, что The Division 2 получит еще один год масштабной поддержки, включая новую сюжетную линию в Нью-Йорке, что позволяет предположить, что Ubisoft готовит почву для перехода игроков на следующую часть.

Официально о разработке The Division 3 стало известно ещё в сентябре 2023 года, когда Ubisoft подтвердила, что проект находится на ранней стадии. Назначение на пост исполнительного продюсера серии ветерана студии Massive Entertainment Юлиана Геройти также состоялось ещё в апреле 2024 года.

Учитывая масштабную пост-релизную поддержку The Division 2, которая продлится как минимум до конца 2026 года, вероятный релиз The Division 3 можно ожидать не ранее 2027–2028 годов.

Индустрия
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Комментарии:  5
Ваш комментарий
KeshaGod97

Убейсофт снова инвалидов набирает?

7
Diablonos

Вчера уволили, сегодня набирают.

ДЕНИСКА_омск

ААААА пахнуло

Storge

Хотелось бы иметь возможность более творчески и индивидуально прокачивать и апгрейдить операционную базу и поселения. Чтобы у каждого игрока были бы свои, чем-то отличные от других поселения, в зависимости от желания и фантазии. Да и возможность самому вооружать и экипировать отряды. Ну, а так — ждём. Надеюсь, что можно будет сыграть в России и даже на русском.

Nick1906

Ловить там уже нечего. Бруклин не покупал. По сути, в прошлом году забил окончательно. Одни и те же активности из серии по 100 раз.