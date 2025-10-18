ЧАТ ИГРЫ
Ubisoft покинул Джулиан Герити, проработавший в компании 27 лет - он руководил разработкой Tom Clancy's The Division 3

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, в сентябре из Ubisoft ушел еще один ключевой сотрудник: компанию покинул Джулиан Герити, один из ветеранов издательства, проработавший в компании почти 27 лет. Последние 11 лет он работал в студии Ubisoft Massive на руководящей должности.

На момент ухода Герити был исполнительным продюсером франшизы Tom Clancy's The Division и руководил разработкой Tom Clancy's The Division 3. Ранее он выступал креативным директором первых двух частей серии.

В компании пока не сообщили о том, кто примет на себя руководство франшизой после его ухода.

MNM 777
askazanov

Вообще пофиг на студию , у которой изначально на лейбле всё нарисовано))))

A E

Вообще не пофиг что они просрали абсолютно все толковые франшизы

Nodas A E

Пока не все anno ещё держится

askazanov A E

Ну а чё взять с обкурков? Мозги давно прокурены...

Storge

Мляяя... печально. Для меня единственным стоящим у Ubisoft был Division. Но, может быть Герити организует свою студию? Хотя, франшиза принадлежит Ubisoft. Ну ё - моё.

