Ubisoft покинул Джулиан Герити, проработавший в компании 27 лет - он руководил разработкой Tom Clancy's The Division 3

Как стало известно, в сентябре из Ubisoft ушел еще один ключевой сотрудник: компанию покинул Джулиан Герити, один из ветеранов издательства, проработавший в компании почти 27 лет. Последние 11 лет он работал в студии Ubisoft Massive на руководящей должности.

На момент ухода Герити был исполнительным продюсером франшизы Tom Clancy's The Division и руководил разработкой Tom Clancy's The Division 3. Ранее он выступал креативным директором первых двух частей серии.

В компании пока не сообщили о том, кто примет на себя руководство франшизой после его ухода.