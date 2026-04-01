Мобильная The Division: Resurgence наконец-то добралась до релиза

Ubisoft выпустила The Division: Resurgence на телефоны, и, судя по трейлеру, игра, вероятно, надолго вас развлечёт. Вы можете взять с собой друзей в Нью-Йорк, где всем агентам срочно нужно выйти на улицы. Город находится под угрозой, если судить по первой игре, и вам и вашим союзникам предстоит это остановить.

Конечно, вы захотите выглядеть как можно лучше, участвуя в напряжённых сражениях, и игра предлагает обширные возможности кастомизации, чтобы ваш персонаж действительно ощущался как продолжение вас самих. Уникальный внешний вид также облегчает обнаружение вас на переполненных полях сражений, которые в этой игре выглядят как обычное дело. Стрельба тоже выглядит довольно хорошо, что делает бои очень захватывающими, когда вы с расчётливой точностью прорываетесь сквозь ряды врагов.

The Division: Resurgence может стать именно тем, что вам нужно, чтобы утолить жажду, пока наконец не выйдет The Division 3. Хотя дата релиза последней игры до сих пор неизвестна спустя почти три года, фанатам не стоит беспокоиться, даже если исполнительный продюсер Джулиан Герайти больше не руководит проектом.