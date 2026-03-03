Мобильная The Division Resurgence выйдет в конце марта

В честь 10-летия франшизы Ubisoft раскрыла новые подробности о The Division Resurgence. Эта грядущая бесплатная игра разворачивается во вселенной Tom Clancy's The Division, перенося культовый экшен в жанре «лутер-шутер» на мобильные устройства. Фанаты, которые долго ждали её выхода, наконец-то смогут сыграть в неё 31 марта 2026 года. Игра будет доступна эксклюзивно для платформ Android и iOS.

Поскольку ожидание наконец-то подошло к концу, нетерпеливые фанаты также могут пройти предварительную регистрацию до запуска. Кроме того, ветераны серии получат косметические предметы как в Resurgence, так и в The Division 2.

Здесь присутствует тот же шутер от третьего лица с укрытиями, а также разнообразные сборки и выпадение лута. Поддерживается кооперативный режим (до 4 игроков), позволяющий проходить миссии как с друзьями, так и со случайными игроками онлайн. Кроме того, включён режим PvPvE в Тёмной зоне.

Что касается сюжета, то он канонически разворачивается в той же вселенной, но представляет собой самостоятельную историю в Нью-Йорке. В роли агента Первой волны дивизии игроки увидят последствия пост-эпидемии с новой точки зрения.

В остальном, игра будет следовать аналогичному формату «игры-сервиса», как и основные части серии, с периодическими обновлениями, новыми сезонами и многим другим. Разработчики также обещают, что игра не будет pay-to-win.