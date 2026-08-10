"Мобильный порт, который лучше бы не выходил": The Division Resurgence встретили в Steam шквалом негатива

Релиз The Division Resurgence на ПК должен был стать для Ubisoft возвращением в серию, но вместо этого превратился в очередной репутационный удар. Спин-офф, изначально вышедший на Android и iOS 31 марта 2026 года, добрался до Steam 5 августа — и игроки встретили его крайне враждебно.

Рейтинг в Steam: на момент написания — «смешанные» (46% положительных из почти 1600 обзоров), в SteamDB рейтинг опускался до 31–38%.

Онлайн: пик — всего 4117 человек. Для сравнения: гораздо более старая The Division 2 за последние 24 часа собрала больше игроков.

Игроки фактически единодушны: перед ними — мобильный порт, который не должен был появляться на ПК.

Мобильное происхождение: упрощённая механика, графика, которой не хватает детализации.

упрощённая механика, графика, которой не хватает детализации. Агрессивные микротранзакции: один из рецензентов назвал корейские гача-игры «лучшей альтернативой» этому спин-оффу.

один из рецензентов назвал корейские гача-игры «лучшей альтернативой» этому спин-оффу. Технические проблемы: баги с мышью, проблемы со входом в систему, вылеты.

баги с мышью, проблемы со входом в систему, вылеты. Скучный геймплей и награды: игроки жалуются на утомительный прогресс и невпечатляющие награды.

Пользователи не стесняются в выражениях. Один из отзывов гласит: «Честно говоря… просто купите обычную платную игру. Этот порт слишком кривой». Другой называет игру «оскорблением для настоящего мусора».

The Division Resurgence на ПК — это не просто провал. Это симптом системных проблем Ubisoft, которая продолжает выпускать низкокачественные порты мобильных игр в попытке заработать на бренде. Проект уже потерял интерес и вряд ли сможет восстановить репутацию без кардинальных изменений в геймплее и монетизации. Для поклонников серии это очередное разочарование и напоминание, что The Division 3 — их единственная надежда.