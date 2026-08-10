"Мобильный порт, который лучше бы не выходил": The Division Resurgence встретили в Steam шквалом негатива

Релиз The Division Resurgence на ПК должен был стать для Ubisoft возвращением в серию, но вместо этого превратился в очередной репутационный удар. Спин-офф, изначально вышедший на Android и iOS 31 марта 2026 года, добрался до Steam 5 августа — и игроки встретили его крайне враждебно.
Рейтинг в Steam: на момент написания — «смешанные» (46% положительных из почти 1600 обзоров), в SteamDB рейтинг опускался до 31–38%.
Онлайн: пик — всего 4117 человек. Для сравнения: гораздо более старая The Division 2 за последние 24 часа собрала больше игроков.
Игроки фактически единодушны: перед ними — мобильный порт, который не должен был появляться на ПК.
- Мобильное происхождение: упрощённая механика, графика, которой не хватает детализации.
- Агрессивные микротранзакции: один из рецензентов назвал корейские гача-игры «лучшей альтернативой» этому спин-оффу.
- Технические проблемы: баги с мышью, проблемы со входом в систему, вылеты.
- Скучный геймплей и награды: игроки жалуются на утомительный прогресс и невпечатляющие награды.
Пользователи не стесняются в выражениях. Один из отзывов гласит: «Честно говоря… просто купите обычную платную игру. Этот порт слишком кривой». Другой называет игру «оскорблением для настоящего мусора».
The Division Resurgence на ПК — это не просто провал. Это симптом системных проблем Ubisoft, которая продолжает выпускать низкокачественные порты мобильных игр в попытке заработать на бренде. Проект уже потерял интерес и вряд ли сможет восстановить репутацию без кардинальных изменений в геймплее и монетизации. Для поклонников серии это очередное разочарование и напоминание, что The Division 3 — их единственная надежда.
Нытики одни развелись. Игра бесплатная, при том что мобильный порт на ПК. Хотите игру лучше чем этот мобильный порт? Купите обычную часть и велком. А тут вы денег не отваливаете и ещё жалуетесь что-то...
А в чем прблема? Вполне себе норм игруля, чисто с друзьями кампанию пробежать да удалить, особенно для лора для фанов дивижки. Да графон из 2005-ого, и? При этом тот звук оружия, стрельбы, взрывов например куда круче чем в полноценной той же 2ой части (но не лучше 1-ой), особенно офигенно звучит оружие.