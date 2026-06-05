Страница бесплатного тактического шутера The Division Resurgence появилась в Steam

Компания Ubisoft открыла страницу бесплатного лутер-шутера The Division Resurgence в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Выход игры на персональных компьютерах запланирован на конец 2026 года.

Разработчики сообщили, что проект будет поддерживать полноценный кроссплей и перенос игрового прогресса между всеми доступными платформами. В настоящий момент создатели занимаются полировкой последних элементов игры для обеспечения стабильной работы на релизе. Согласно информации на странице в магазине, проект не получит поддержку русского языка, включая текстовый перевод и озвучку. Для запуска игры пользователям также потребуется принять стороннее пользовательское соглашение компании Ubisoft.

Действие The Division Resurgence разворачивается в Нью-Йорке после вспышки смертельной эпидемии. Игрокам предстоит взять на себя роль агентов Спецотряда национальной безопасности, чтобы защищать гражданских лиц и восстанавливать порядок в мегаполисе. Игровой процесс сочетает в себе тактические бои с использованием укрытий, исследование открытого мира и глубокую систему прогресса. Проект предлагает более 100 различных активностей в открытом мире, выполнять которые можно как в одиночном режиме, так и в кооперативе с другими пользователями.

Игроки смогут детально настраивать своих персонажей, выбирая из большого разнообразия оружия, снаряжения и модификаций. В игре представлены различные специализации, включая защитника-бастиона и подрывника, каждая из которых обладает уникальными навыками для командного взаимодействия. Помимо совместного прохождения сюжетных миссий, в игре присутствуют соревновательные PvP-режимы и Темная зона, где игрокам предстоит сражаться с элитными противниками и другими агентами за ценную добычу. Разработчики планируют поддерживать проект регулярными сезонными обновлениями с новыми режимами, наградами и сюжетным контентом.

Для запуска игры на минимальных настройках пользователям персональных компьютеров потребуется операционная система Windows 11 и 64-разрядный процессор. В качестве центрального процессора подойдут Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G. Также системе понадобятся 8 ГБ оперативной памяти и встроенное графическое ядро уровня Intel UHD 630 или AMD Vega 11. Для установки игры необходимо подготовить 30 ГБ свободного места на накопителе, а также иметь широкополосное подключение к интернету и поддержку DirectX 11.

Для игры на рекомендованных настройках разработчики советуют использовать аналогичную операционную систему Windows 11 и процессоры Intel i5-8400 или AMD Ryzen 3 3100. Объем оперативной памяти остается прежним и составляет 8 ГБ. Требования к графической подсистеме возрастают до дискретных видеокарт уровня Nvidia GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти, AMD RX 5500 с 4 ГБ или Intel ARC A380 с 6 ГБ. Накопителю также потребуется не менее 30 ГБ свободного пространства.