The Division Resurgence вышла на ПК в раннем доступе

Компания Ubisoft выпустила The Division Resurgence на ПК в раннем доступе. The Division Resurgence — это бесплатная ролевая игра в жанре шутера с элементами RPG, отличающаяся тактическими боями и глубокой системой развития персонажа.

В The Division Resurgence игроки могут исследовать общий открытый мир, масштабируемый в зависимости от размера группы. Они будут выполнять сюжетные миссии, сражаться с особо важными целями и участвовать в более чем 100 видах деятельности в игровом мире. Игра поддерживает как одиночный, так и кооперативный режимы.

Ubisoft утверждает, что игроки могут ожидать регулярных обновлений, которые расширят сюжет, обновят мир и добавят новые виды деятельности, режимы и награды.

Ubisoft также поделилась официальными системными требованиями игры для ПК. Для игры на ПК потребуется как минимум процессор Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G с 8 ГБ оперативной памяти и интегрированной видеокартой Intel UHD 630 или AMD Vega 11. С такой конфигурацией вы сможете запускать игру в разрешении 1080p на низких настройках с частотой 30 кадров в секунду.

Для игры в разрешении 1080p на высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду потребуется процессор Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 5500 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1650, AMD RX 5500 или Intel ARC A380.

Для игр в разрешении 2K/высокие настройки с частотой 60 кадров в секунду вам потребуется процессор Intel i5-10400 или AMD Ryzen 5 5500 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1660, AMD RX 5500 XT или Intel ARC A580.

Наконец, для игр в разрешении 4K/очень высокие настройки с частотой 60 кадров в секунду вам потребуется процессор Intel i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1660 Ti, AMD RX 5600 XT или Intel ARC A750.