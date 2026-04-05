Ubisoft: для игры в The Division Resurgence не обязательно быть фанатом серии

Компания Ubisoft рассказала новые подробности о мобильном шутере Tom Clancy’s The Division Resurgence. По словам разработчиков, проект подойдёт не только давним поклонникам франшизы, но и игрокам, которые впервые знакомятся со вселенной.

Мобильная игра вышла 31 марта на платформах iOS и Android и расширяет историю серии Tom Clancy’s The Division. События проекта происходят между играми Tom Clancy’s The Division и Tom Clancy’s The Division 2, поэтому Resurgence считается частью официального канона.

Продюсер проекта Пьер-Юг Пюшлон в интервью отметил, что разработчики постарались сделать игру максимально доступной для новичков. По его словам, поклонники серии смогут увидеть знакомые элементы и события, однако знание предыдущих игр не является обязательным.

В самом начале прохождения игроки проходят короткое обучение. Оно знакомит с основными механиками агента The Division — стрельбой, использованием укрытий, перемещением и выполнением боевых задач. После этого пользователи могут сразу погрузиться в основной игровой процесс.

В Ubisoft отмечают, что The Division Resurgence может стать хорошей отправной точкой для тех, кто ищет новый мобильный лутер-шутер. При этом игра также должна заинтересовать фанатов серии, ожидающих выход будущей части франшизы.