Ubisoft представила роадмап обновлений The Division Resurgence на 2026 год

Ubisoft представила дорожную карту The Division Resurgence до конца 2026 года. Обновления будут выходить регулярно: новые фазы — примерно раз в шесть недель, а полноценные сезоны — раз в четыре месяца.
Ближайший апдейт выйдет 12 мая и запустит вторую фазу первого сезона. В игре появятся временные события, включая активности в Тёмной зоне и испытания на скорость, а также новые косметические предметы. Одновременно добавят боевой пропуск Classified Ops 1.2 с наградами вроде экзотического оружия Strawberry Milkshake, набора Pyromaniac и скина Hot Rod.
Следующая, третья фаза стартует 23 июня и принесёт пропуск Classified Ops 1.3 с новыми наградами, включая экзотическое оружие Scorpio и косметику. В августе ожидается второй сезон, а в декабре — третий, который добавит сюжетное расширение с упором на фракции и персонажей.
Также Ubisoft планирует полноценный релиз версии для ПК. Сейчас игра доступна в раннем доступе через Ubisoft Connect и поддерживает кроссплей с мобильными версиями на iOS и Android.
роадмап, хоспади, пиши по-русски - дорожная карта
на большом экране на это больно смотреть только на телефон
ps на РС надо пересобрать на новом движке