Ubisoft представила роадмап обновлений The Division Resurgence на 2026 год

Ubisoft представила дорожную карту The Division Resurgence до конца 2026 года. Обновления будут выходить регулярно: новые фазы — примерно раз в шесть недель, а полноценные сезоны — раз в четыре месяца.

Ближайший апдейт выйдет 12 мая и запустит вторую фазу первого сезона. В игре появятся временные события, включая активности в Тёмной зоне и испытания на скорость, а также новые косметические предметы. Одновременно добавят боевой пропуск Classified Ops 1.2 с наградами вроде экзотического оружия Strawberry Milkshake, набора Pyromaniac и скина Hot Rod.

Следующая, третья фаза стартует 23 июня и принесёт пропуск Classified Ops 1.3 с новыми наградами, включая экзотическое оружие Scorpio и косметику. В августе ожидается второй сезон, а в декабре — третий, который добавит сюжетное расширение с упором на фракции и персонажей.

Также Ubisoft планирует полноценный релиз версии для ПК. Сейчас игра доступна в раннем доступе через Ubisoft Connect и поддерживает кроссплей с мобильными версиями на iOS и Android.