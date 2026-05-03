Tom Clancy's The Division: Resurgence 31.03.2026
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
6.9 71 оценка

Ubisoft представила роадмап обновлений The Division Resurgence на 2026 год

Sergey41k Sergey41k

Ubisoft представила дорожную карту The Division Resurgence до конца 2026 года. Обновления будут выходить регулярно: новые фазы — примерно раз в шесть недель, а полноценные сезоны — раз в четыре месяца.

Ближайший апдейт выйдет 12 мая и запустит вторую фазу первого сезона. В игре появятся временные события, включая активности в Тёмной зоне и испытания на скорость, а также новые косметические предметы. Одновременно добавят боевой пропуск Classified Ops 1.2 с наградами вроде экзотического оружия Strawberry Milkshake, набора Pyromaniac и скина Hot Rod.

Следующая, третья фаза стартует 23 июня и принесёт пропуск Classified Ops 1.3 с новыми наградами, включая экзотическое оружие Scorpio и косметику. В августе ожидается второй сезон, а в декабре — третий, который добавит сюжетное расширение с упором на фракции и персонажей.

Также Ubisoft планирует полноценный релиз версии для ПК. Сейчас игра доступна в раннем доступе через Ubisoft Connect и поддерживает кроссплей с мобильными версиями на iOS и Android.

Satty

роадмап, хоспади, пиши по-русски - дорожная карта

WerGC

на большом экране на это больно смотреть только на телефон

ps на РС надо пересобрать на новом движке