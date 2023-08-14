Бесплатный шутер XDefiant не пропустит нечестных геймеров - для новой игры подтвержден анти-чит ©

Совсем скоро Ubisoft собирается выпустить собственный ответ на популярную серию шутеров Call of Duty, который будет полностью бесплатным для игроков. Разработчики прекрасно осведомлены о проблемах хакеров и других нечестных игроков во всех современных онлайн-проектах, поэтому сервера XDefiant будут готовы к этому. Ubisoft будет активно бороться со всеми мошенниками в игре и реализует к запуску шутера эффективную анти-чит систему.

Как оказалось, авторы XDefiant намеренно не раскрывают особенностей античита в XDefiant. По словам разработчиков, для бета-теста шутера уже использовалась технология по защите игры от нечестных игроков, но она тщательно скрывалась. В Ubisoft опасаются утечки информации в руки злоумышленников, поэтому не спешат рассказывать о своей защите. К тому же студия ежедневно работает над улучшением эффективности анти-чита, поэтому о нем лучше всего судить уже после выхода шутера.

Это постоянная борьба с людьми, которые ненавидят видеоигры. Если бы люди не читерили, у нас было бы больше разработчиков, которые могли бы работать над тем, чтобы сделать игру еще лучше. Но читерам не нужны хорошие игры. Но, отвечая на ваш вопрос, игроков, мы стараемся не говорить о нашей системе защиты от мошенничества, чтобы избежать утечки информации

— написал исполнительный продюсер XDefiant Марк Рубин.

XDefiant обещает выйти до конца лета на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.