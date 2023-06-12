Бесплатный шутер XDefiant выйдет этим летом, а в этом месяце проведут открытый бета-тест ©

Бесплатный шутер от первого лица XDefiant наконец-то начал подавать признаки жизни. Разработчики официально показали проект в рамках Ubisoft Forward. У студии Ubisoft San Francisco весьма амбициозные планы, они просто опубликовали новый трейлер игры с демонстрацией игрового процесса, но и и представили развернутый план по запуску и поддержке игры.

Шутер обещают выпустить уже осенью этого года. Однако перед этим авторы проекта хотят получить отзывы от игроков, поэтому приглашают всех принять участие в открытом бета-тестирование XDefiant. Его проведут уже в этом месяце — с 21 по 23 июня игроки на ПК и консолях смогут раньше релиза опробовать главные режимы и возможности игры.

У Ubisoft San Francisco к запуску XDefiant будет готово целых пять играбельных режимов, 5 фракций и 14 уникальных карт. Для шутера уже запланирован год поддержки, в рамках которого ежемесячно будут добавлять по одной новой карте и выпускать другие крупные апдейты.

XDefiant будет доступен на ПК и всех актуальных консолей. Шутер будет распространяться бесплатно.