Инсайд: авторы бесплатного шутера XDefiant хотели бы выпустить игру в первой половине 2024 года

С виду амбициозный и перспективный шутер XDefiant от Ubisoft, за который отвечают бывшие создатели лучших частей серии Call of Duty, уже долгое время страдает от переносов даты релиза. Проект хотели выпустить еще летом прошлого года, однако работа над техническими аспектами, режимами и геймплейные изменения заставили авторов отложить выход игры на неопределенный срок. Официально у XDefiant нет даже примерной даты выхода, однако согласно последнему отчету инсайдера, разработчики хотят выпустить шутер в первой половине этого года.

Новыми сведениями об XDefiant поделился проверенный автор утечек Том Хендерсон. Он подтвердил, что у Ubisoft по-прежнему нет внутренней даты релиза шутера. Тем не менее разработчики весьма оптимистично настроены на очень скорый релиз. По данным инсайдера, проект находится на финальной стадии полировки и фактически готов к релизу уже ранней весной этого года. Однако окончательное решение, когда выпускать шутер, стоит исключительно за ведущим геймдизайнером проекта.

В Ubisoft хотят быть полностью уверены в качестве XDefiant. Разработчики могут намеренно отложить релиз, чтобы реализовать функции и режимы, которые изначально они планировали добавлять уже после релиза в виде контентных обновлений.