Исполнительный продюсер XDefiant опубликовал письмо к игрокам

Совсем скоро состоится релиз многопользовательского шутера от первого лица XDefiant, запланированного на лето этого года. В честь приближающегося релиза Марк Рубин, исполнительный продюсор проекта, опубликовал письмо с обращением поклонникам. Он поблагодарил всех, кто с нетерпением ждет выхода шутера и рассказал некоторые моменты о разработке игры.
Привет всем! Я знаю, что было тихо и прошу прощения за это. Мы находимся на этапе, когда мы готовим XDefiant к релизу и устраняем все ошибки, которые появляются в последний момент. А в новой IP (то есть не в сиквеле сиквела сиквела сиквела сиквела...) нам нужно время, чтобы сделать данные шаги правильно. Мне нравится, как все взволнованы нашей игрой. Мы уже привлекли гораздо больше людей, чем ожидали, и я разделяю ваше разочарование из-за того, что вы просто хотите иметь возможность играть. Но в отличие от того, что думает моя мама, создание игры — это не сплошное веселье и игры. И не каждая часть процесса доставляет столько же удовольствия, сколько другие. Но свет в конце тоннеля есть. Команда усердно работает, и мы каждый день добиваемся прогресса, чтобы игра оказалась в ваших руках, как только будет готова. Еще раз спасибо всем за то, что вы являетесь фанатами нашей игры, и я надеюсь, что скоро увижу вас всех в игре
— Исполнительный продюсер, Марк Рубин.
Релиз должен состояться летом этого года, но учитывая, что до конца лета осталось меньше недели, а конкретной даты выхода у проекта все еще нет, релиз, вероятно, задержится.
Кому не похрен на этот блевотный высер?
главное в стиме выпустите, чтобы можно было скачать, а то ваш юплей блокнут даже на бесплатные товары