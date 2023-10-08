По словам инсайдера, шутер XDefiant стартует 28 октября

Инсайдер Том Хендерсон сообщает, что авторитетный информатор Call of Duty @TheMW2Ghost заявил, что дата выхода XDefiant назначена на 28 октября.
Источники Том Хендерсона также предоставили информацию, которая позволяет предположить, что Ubisoft San Francisco, разработчики XDefiant, действительно проведут мероприятие по запуску 28 октября, но подробности того, что это событие повлечет за собой, еще не разглашаются.
Если дата 28 октября точная, это будет означать, что игра выйдет в субботу. Или, может быть, игра выйдет в пятницу, 27 октября 2023 года, а Ubisoft отпразднует запуск на день позже.
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