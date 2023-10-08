По словам инсайдера, шутер XDefiant стартует 28 октября

Мультиплеерный шутер от первого лица, в котором бойцы, известные как «отступники», сражаются за победу своей команды.

Сделайте своего отступника максимально соответствующим вашему стилю игры. Выберите свою фракцию, черты характера, способности и суперспособности. Создайте набор снаряжения, выбрав основное и дополнительное оружие, модификации и устройства, а затем подстраивайте данный набор под конкретную ситуацию прямо на поле боя.

Все сражения проходят на арене в формате «6 на 6», а также в линейных режимах, в числе которых «Доминирование» и «Сопровождение».