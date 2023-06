Разработчик XDefiant не хочет, чтобы игру считали "убийцей Call of Duty" ©

Если вы следили за XDefiant, играли в бету или читали об игре в сети, то, скорее всего, вы видели или слышали, как люди упоминали о ее сходстве с Call of Duty. Мало того, некоторые даже назвали игру "убийцей Call of Duty".



Если вам не нравится эта идея, то, похоже, исполнительный продюсер игры, Марк Рубин, тоже не в восторге. Для справки, Рубин также был исполнительным продюсером франшизы Call of Duty.



Хотя разработчики игры, возможно, не хотят, чтобы XDefiant клеймили как убийцу Call of Duty или что-то в этом роде, похоже, что некая система вознаграждений "streaks" (killstreak, scorestreak) будет частью финальной версии XDefiant. Это подтвердил Рубин, который также упомянул, что они не хотят внедрять "типичные для CoD киллстрики", но думают над нестандартным способом.

Наконец, Рубин также обратился к людям в твиттере с вопросом о системе престижа XDefiant и о том, хотят ли игроки традиционные 10 уровней престижа или тот, который обновляется каждый сезон. Проголосуйте, если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан по поводу системы престижа в игре.