Разработчик XDefiant не хочет, чтобы игру считали "убийцей Call of Duty"

Если вы следили за XDefiant, играли в бету или читали об игре в сети, то, скорее всего, вы видели или слышали, как люди упоминали о ее сходстве с Call of Duty. Мало того, некоторые даже назвали игру "убийцей Call of Duty".
Если вам не нравится эта идея, то, похоже, исполнительный продюсер игры, Марк Рубин, тоже не в восторге. Для справки, Рубин также был исполнительным продюсером франшизы Call of Duty.
Хотя разработчики игры, возможно, не хотят, чтобы XDefiant клеймили как убийцу Call of Duty или что-то в этом роде, похоже, что некая система вознаграждений "streaks" (killstreak, scorestreak) будет частью финальной версии XDefiant. Это подтвердил Рубин, который также упомянул, что они не хотят внедрять "типичные для CoD киллстрики", но думают над нестандартным способом.
Наконец, Рубин также обратился к людям в твиттере с вопросом о системе престижа XDefiant и о том, хотят ли игроки традиционные 10 уровней престижа или тот, который обновляется каждый сезон. Проголосуйте, если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан по поводу системы престижа в игре.
Ubisoft все тужится выдавить из себя игру-сервис для халявного притока прибылей с лохов. Но что бы они ни делали, не идут дела. Не выходит каменный цветок.
Игра найдет свою нишу, режим с сопровождением тележки зашел хорошо, в КоД для меня например все режимы убоги, играю ток в Варзону режим Возрождение.
а кто то так считает на полном серьезе???
xDefiant делает продюссер и геймдизайнер, известный по CoD MW1 2007 года и MW2 2009 года, так что почему бы и не считать.
Кто их спрашивает вообще)))
Проблема в том, что разрабы хотят сделать свою Call of Duty, свой PUBG, свой Overwatch и тд. Но просто взять идею и что-то путнее сделать это разные вещи. В эпоху MOBA игр подобные проекты росли как грибы. Но остались только LOL и DOTA. Из королевских битв тоже только пабжик и форточка остались. Во времена 2016 года были и Battleborn и Paladins, но они быстро сошли на нет. Хотя Paladins хоть как-то живет. Разрабы не умеют поддерживать проекты. Вышла Warzone - все орали какой супер шутер, стволы, реализм. Прошло пару лет и во что она превратилась? В анимешные бои. А потом и вовсе закрылась. Потому что когда у разрабов на уме только дойка денег, то ничем хорошим это не закончится