Разработчики бесплатного шутера XDefiant уверены в стабильной работе серверов при запуске ©

Современные релизы даже не самых требовательных игр сопровождаются крайне неприятными проблемами. Ярким последним примером будет сетевой шутер Payday 3, сервера которого не справились с наплывом игроков и не смогли обеспечить стабильное подключение. В преддверии скорого запуска еще одного онлайн-шутера XDefiant, его разработчики из Ubisoft поспешили заверить игроков в полной готовности проекта к релизу.

Как отмечают авторы XDefiant, они полностью подготовили инфраструктуру для успешного запуска бесплатного шутера на всех платформах. Техническую стабильность и баланс им помогли улучшить недавние бета-тесты игры, а с серверной частью им помогает компания Google. Исполнительный продюсер XDefiant Марк Рубин уверен, что их мощность позволит обеспечить стабильное подключение игроков ко всем режимам игры уже в первые минуты после официального выхода.

Также Рубин поспешил успокоить некоторых игроков, которые пожаловались на измененную скорость перемещения в последнем бета-тесте. По словам разработчика, команда вообще не меняла параметры передвижения и другие системы игры. Последние изменения касались только улучшения общей стабильности и точечных правок баланса для некоторого оружия.

У XDefiant по-прежнему нет точной даты выхода. Релиз шутера ожидается в первой половине октября на ПК и консолях.