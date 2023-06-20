Разработчики XDefiant перед стартом открытой беты обещают улучшить сетевой код игры ©

Уже совсем скоро будет запущено открытое тестирование XDefiant — нового бесплатного шутера с видом от первого лица от студии Ubisoft San Francisco, куда входят ветераны Call of Duty. В преддверии ожидаемого запуска публичной беты, разработчики анонсировали масштабное обновление для игры, которое принесет с собой массу улучшений. В XDefiant будет развернут улучшенный сетевой код, переработанный баланс и оружие по сравнению с закрытой бетой.

Бета-версия XDefiant будет проходить под версии игры 1.000.003. Как отмечают разработчики шутера, в этом билде был значительно улучшен сетевой отклик серверов и внесены другие важные изменения в геймплей, на основе отзывов игроков ЗБТ.

Новый сетевой код представляет собой масштабный рефакторинг и улучшение серверной составляющей XDefiant. В игре была улучшена синхронизация данных и уменьшена задержка, но работа над сетевым кодом будут продолжаться еще до самого релиза.

Расписание бета-тестирование XDefiant:

20 июня откроется доступ для игроков в закрытого бета-тестирования

С 21 июня 20:00 по МСК откроется доступ для всех желающих на ПК и консолях

Бета закончится в пятницу, 23 июня

Во время открытой беты игроки смогут пройти уникальные задания, чтобы разблокировать фракцию DedSec. Получив 125 000 XP во время тестирования, уже открытая DedSec будет доступна для вас в день релиза.