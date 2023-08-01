Релиз бесплатного шутера XDefiant от Ubisoft все еще запланирован на лето ©

Во время громких анонсов на мероприятии Ubisoft Forward стало известно, что релиз бесплатного многопользовательского шутера XDefiant состоится уже в этом лето. Тем временем уже начался август, а игроки до сих пор не получили точную дату релиза. Разработчики игры поспешили успокоить пользователей и сообщили, что релиз игры обязательно состоится в этом лето без каких-либо переносов.

На своей личной странице в социальных сетях продюсер XDefiant Марк Рубин заявил, что подготовка к выходу шутера "все еще идет по плану". По его словам, полировка проекта уже находится на финишной прямой и команде осталось только получить одобрение от платформодержателей на сертификацию игры. Как пояснил Рубин, данный процесс слегка затянулся из-за новой версии движка шутера. Проверка всей системы игры подобного уровня заняла больше времени, чем обычно, но разработчики надеются успеть в летнее окно релиза.

Отдельно Марк Рубин отметил, что команда уже занимается созданием контентных обновлений для шутера. Разработчики подтвердили, что после релиза XDefiant в игре хотят расширить список доступных режимов. Из запланированного, у команды уже есть прототип режимов с одной жизнью для игроков в духе "Найти и уничтожить".

XDefiant будет полностью бесплатным шутером, который появится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Также заявлена версия шутера для консолей прошлого поколения, однако его релиз состоится намного позднее официального запуска игры.