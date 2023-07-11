Шутер XDefiant не будет доступен на PS4 и Xbox One при запуске ©

Ubisoft некоторое время работала над XDefiant, и после первоначального анонса игра, похоже, наконец набирает обороты и импульс перед выпуском. Недавно для многопользовательского шутера была проведена открытая сессия, после чего Ubisoft также внесла несколько изменений в его полноценный запуск.

В твите на официальной странице игры Ubisoft объявила, что, основываясь на отзывах с вышеупомянутой открытой сессии, компания решила отложить выпуск версий игры для PS4 и Xbox One. Это означает, что при запуске XDefiant будет доступен только на PS5, Xbox Series X/S и ПК, а на консолях последнего поколения игра появится «позже». Насколько позже еще неизвестно, поскольку Ubisoft только заявляет, что будет предоставлять больше обновлений «по мере их доступности».

Тем не менее, игра все еще находится на пути к запуску этим летом.