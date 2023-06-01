Шутер XDefiant получит поддержку клавиатуры и мыши для консолей, разработчики отказались от включения Battle Royale ©

Для тех, кто играл в бета-версию XDefiant на консолях и надеялся, что в нее можно будет играть с помощью клавиатуры и мыши (KBM), вы сможете сделать это, возможно, при запуске полной версии игры или вскоре после этого, поскольку разработчики подтвердили поддержку такой функции.

Это было подтверждено исполнительным продюсером XDefiant Марком Рубином, где он упомянул, что поддержка может появиться на запуске, либо вскоре после этого.

Отвечая другому фанату в Твиттере, Рубин также отверг любые идеи о том, что режим Battle Royale будет доступен в игре. Он также сказал «нет, спасибо», когда речь заходит о вещах с оплатой за выигрыш, реализованных в бесплатной игре.

У XDefiant до сих пор нет точной даты выпуска, но она выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.