Шутер XDefiant выйдет на рынок 21 мая

После многочисленных задержек и недавних сообщений о проблемах с разработкой Ubisoft заявила, что дата выхода XDefiant наконец-то будет объявлена, и вот, наконец, этот момент наступил. Компания объявила, что многопользовательский free-to-play шутер выйдет в конце этого месяца, 21 мая.

XDefiant начнет предсезонную подготовку, которая продлится шесть недель, после чего начнется сезонное обновление игры после запуска. После релиза в игре будет пять режимов, 14 карт, пять фракций (одна из которых будет разблокируемой) и 24 вида оружия. Кроме того, будет доступен тренировочный плейлист рейтингового режима, в котором будут представлены версии 4v4 всех режимов, кроме Hot Shot.

Предсезон XDefiant продлится шесть недель, как уже говорилось выше, после чего игра будет получать новый сезон контента каждые три месяца. В первый год, в течение четырех сезонов, в игру будут добавлены четыре фракции, 12 карт и 12 видов оружия, а также новые режимы, рейтинговые и личные матчи, тренировочные зоны и многое другое.

XDefiant будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC. В прошлом году Ubisoft заявила, что игра также выйдет на PS4 и Xbox One, но пока нет никаких сведений о том, так ли это на самом деле.