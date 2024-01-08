Стандартные режимы XDefiant не будут поддерживать систему подбора игроков, которую так ненавидят фанаты шутеров

Появились отличные новости для всех поклонников жанра шутеров. Впервые за долгое время может появиться игра в этом жанре, которая будет лишена самой раздражающей проблемы — подбора игроков на основе навыков игрока (SBMM). Данная система в том или ином виде представлена во всех современных релизах и была неоднократно раскритикована сообществом. Авторы бесплатного шутера XDefiant предупреждают, что в их проекте не будет разрушающей системы подбора.

Главная проблема SBMM заключается в том, что система работает во всех режимах любого шутера, будь то быстрая игра или временный режим с новыми правилами. Это создает неприятные впечатления для игроков, которые пришли ради игрового разнообразия и не стремятся оттачивать навыки. Согласно последним заявлениям Ubisoft, в XDefiant не будет реализована поддержка SBMM для обычных режимов.

Система подбора игроков на основе навыков будет доступна только в рейтинговом режиме XDefiant, а также она будет учитывать сразу несколько важных статистических данных, чтобы фактически находить игроков одинакового уровня. В игре будет приветственный плейлист для игроков младше 25-го уровня, в котором будет SBMM, но во всех остальных плейлистах SBMM не будет. При этом он будет совершенно необязательным для игры.

Помимо SBMM, разработчики также подтвердили, что они все еще разрабатывают систему престижа в игре. Хотя они хотят сделать ее похожей на Call of Duty, они также рассматривают возможность введения ежегодных престижей, поскольку XDefiant не будет иметь ежегодных релизов, и они намерены поддерживать игру в течение многих лет.

XDefiant скоро выйдет на PS5, Xbox Series X|S и PC, а версии для PS4 и Xbox One будут выпущены позже.