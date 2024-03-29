Том Хендерсон поделился материалом о проблемной разработке шутера XDefiant

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал подробную статью о трудностях разработки шутера XDefiant, студия Ubisoft бросается все силы на решение непростых технических проблем.

По словам Хендерсона, разработчикам попутно пришлось столкнуться с трудностями, связанными с внутренними проблемами, известными как "Клуб пацанов" (The Boys Club). Несмотря на то, что изначально это название не несло отрицательной окраски, ситуация со временем изменилась к худшему.

В "клубе" изначально состояли несколько человек, но в течение нескольких лет он вырос до десятков участников, а сама группа стала источником токсичной атмосферы и проблем в работе. Из-за этого несколько сотрудников даже ушли с проекта.

Существенные проблемы "Клуб" начал испытывать после того, как компания отказалась от использования бренда Тома Клэнси в игре - об этом было официально объявлено в начале 2022 года. До этого разработчики планировали выпустить шутер к праздничному сезону 2021 года, и по всей видимости, у проекта тогда не было текущих проблем.

Однако отказ от бренда дал определенную "свободу" для команды разработчиков, но привел к ненужным изменениям в игре со стороны "Клуба", что отрицательно сказалось на процессе разработки. При этом предупреждения и советы других участников команды часто игнорировались.

Ситуация стала настолько плохой, что даже в других студиях Ubisoft услышали о проблемах с "Клубом".

Основная проблема заключалась в том, что некоторые члены "Клуба" не обладали необходимым опытом и профессиональными навыками, но все равно занимали руководящие должности. Некоторые из них были выбраны благодаря личным связям, даже не имея понимания в дизайне.

Один из участников этого "клуба" имел крайне негативную историю взаимодействия с другими людьми, о нем было подано столько жалоб в отдел кадров, какие я никогда не видел раньше, - сказал один из сотрудников.

Несколько сотрудников компании пожаловались на "Клуб". И сотрудник из соседней студии отметил, что подобные ситуации характерны для всей Ubisoft.

Кроме того, по информации Хендерсона, сетевой код шутера до сих пор остается серьезной проблемой - команда так и не смогла достичь цели поддержки 100 игроков на одном сервере. В последнем закрытом тестировании большое внимание уделялось именно сетевым функциям игры.

Если бы руководство компании прислушалось к советам команды, проблемы с сетевым кодом можно было бы избежать, но они были проигнорированы. Это произошло именно в период отказа от использования бренда Тома Клэнси, когда в игру решили добавить новые фракции, карты и функции, которые требовали создания все с нуля.

В настоящее время в игре возникают различные проблемы из-за сложностей с кодом - карты не считают попадания от выстрелов, пули проходят сквозь углы и так далее. Тем не менее, тестировщики не обнаружили серьезных сбоев. Однако, по-видимому, игру будут дальше тестировать до предела.

Хендерсон снова поднимает вопрос о желании авторов XDefiant скопировать серию Call of Duty - предыдущие заявления Марка Рубина, продюсера игры, были опровергнуты.

По информации источников, почти все творческие решения были ориентированы на ход франшизы CoD, с целью достижения аналогичных результатов. Среди них были элементы, которые иногда добавлялись в игру, но иногда от них отказывались. В результате всех этих изменений значительно задерживается выпуск XDefiant.

Шутер все еще не отменен, и Ubisoft надеется, что он станет условно-бесплатным хитом. Они хотят довести игру до релиза, хотя пока не ясно, сколько времени потребуется для решения текущих проблем.

Некоторые разработчики также полагают, что авторы не успеют выпустить сезонные обновления, которые были раскрыты в недавней утечке информации по игре. Некоторые авторы просто ждут окончания всей этой саги, чтобы переключиться на новые проекты.

Точная дата релиза XDefiant пока неизвестна, и, похоже, версии игры для PS4 и Xbox One уже якобы отменены.