XDefiant TBA
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У XDefiant не будет никакого "Pay-to-Win"

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Procy_on
Новости

XDefiant постепенно приближается, и кто знает, может быть, новая игра Ubisoft удивит всех в положительном ключе? Это будет командный онлайн шутер, в котором не будет режима battle royale, предпочитая сосредоточиться на развлечениях 6 на 6 на арене.

Кроме того, было заявлено, обещано и заверено, что в XDefiant не будет элементов Pay-to-Win. Это касается не только магазина предметов, но и любой внутриигровой механики. Она должна быть честной, свободной и "искусной".

XDefiant дебютирует на ПК, PlayStation и Xbox. Конкретная дата пока не названа - возможно, в этом году.

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