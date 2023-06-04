У XDefiant не будет никакого "Pay-to-Win" ©

XDefiant постепенно приближается, и кто знает, может быть, новая игра Ubisoft удивит всех в положительном ключе? Это будет командный онлайн шутер, в котором не будет режима battle royale, предпочитая сосредоточиться на развлечениях 6 на 6 на арене.



Кроме того, было заявлено, обещано и заверено, что в XDefiant не будет элементов Pay-to-Win. Это касается не только магазина предметов, но и любой внутриигровой механики. Она должна быть честной, свободной и "искусной".



XDefiant дебютирует на ПК, PlayStation и Xbox. Конкретная дата пока не названа - возможно, в этом году.