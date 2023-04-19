Ubisoft может продлить закрытую бета-версию XDefiant из-за "ужасающих" проблем с серверами ©

Ubisoft может продлить закрытый бета-тест шутера XDefiant из-за проблем с серверами, которые описываются как «ужасающие».

Исполнительный продюсер Марк Рубин сообщил в Twitter, что Ubisoft обсудит возможность продления закрытого бета-тестирования, которое, по плану, должно было закончиться 23 апреля.

Итак, если все пойдет хорошо и серверы, наконец, обретут некоторую стабильность, я думаю, нам следует подумать о продлении бета-тестирования, но перед этим я должен посовещаться с командой, — отметил Марк Рубин в твиттере.

В другом своем твитте Рубин признал, что опыт работы с серверами был «ужасным», и принес извинения перед участниками теста.