XDefiant
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Ubisoft может продлить закрытую бета-версию XDefiant из-за "ужасающих" проблем с серверами

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Новости

Ubisoft может продлить закрытый бета-тест шутера XDefiant из-за проблем с серверами, которые описываются как «ужасающие».

Исполнительный продюсер Марк Рубин сообщил в Twitter, что Ubisoft обсудит возможность продления закрытого бета-тестирования, которое, по плану, должно было закончиться 23 апреля.

Итак, если все пойдет хорошо и серверы, наконец, обретут некоторую стабильность, я думаю, нам следует подумать о продлении бета-тестирования, но перед этим я должен посовещаться с командой, — отметил Марк Рубин в твиттере.

В другом своем твитте Рубин признал, что опыт работы с серверами был «ужасным», и принес извинения перед участниками теста.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Деньги Пикачу

яой по фарфейсу!

1
Strannik110

Ага, вместо того чтобы чинить, они продлевают пытку, молодцы!!

1
WEvsF3

сетевой код мертвый, это ужас. по кд тебя спиной убивают и за стенкой

1
tvorog8088

Кто то даже пытается в это играть, шутеров что ли мало, хошь апекс, хошь колда, хошь батла в гейм пассе, зачем ещё что то, тем более от юбиков, которые кучу последних своих онлайн проектов закрыли, даже пробовать смысла никакого, через пол годика и эту игру закроют, пустая трата времени.

1