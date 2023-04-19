Ubisoft может продлить закрытую бета-версию XDefiant из-за "ужасающих" проблем с серверами

Ubisoft может продлить закрытый бета-тест шутера XDefiant из-за проблем с серверами, которые описываются как «ужасающие».
Исполнительный продюсер Марк Рубин сообщил в Twitter, что Ubisoft обсудит возможность продления закрытого бета-тестирования, которое, по плану, должно было закончиться 23 апреля.
Итак, если все пойдет хорошо и серверы, наконец, обретут некоторую стабильность, я думаю, нам следует подумать о продлении бета-тестирования, но перед этим я должен посовещаться с командой, — отметил Марк Рубин в твиттере.
В другом своем твитте Рубин признал, что опыт работы с серверами был «ужасным», и принес извинения перед участниками теста.
яой по фарфейсу!
Ага, вместо того чтобы чинить, они продлевают пытку, молодцы!!
сетевой код мертвый, это ужас. по кд тебя спиной убивают и за стенкой
Кто то даже пытается в это играть, шутеров что ли мало, хошь апекс, хошь колда, хошь батла в гейм пассе, зачем ещё что то, тем более от юбиков, которые кучу последних своих онлайн проектов закрыли, даже пробовать смысла никакого, через пол годика и эту игру закроют, пустая трата времени.