Ubisoft представила 5 новых трейлеров шутера XDefiant; закрытое бета-тестирование начинается сегодня

Сегодня вечером Ubisoft выпустила несколько новых видеороликов для XDefiant, ее нового шутера, который скоро выйдет. Как было объявлено ранее, закрытый бета-тест будет проходить с сегодняшнего дня до 24 апреля, 15:00 по московскому времени. Регистрация открыта на официальном сайте XDefiant.
XDefiant — это бесплатный онлайн-шутер от первого лица, в котором вы соревнуетесь в динамичных битвах. Кроссплей доступен при запуске, и вы сможете играть с друзьями на разных платформах. Каждые три месяца будет новый сезон, который включает в себя новую фракцию, новых персонажей, новые карты, новое оружие, новую косметику и события. По словам Ubisoft, XDefian будет по-прежнему приносить захватывающий опыт сезон за сезоном, предлагая широкий спектр свежего и развлекательного контента.
Фракции взяты из знаковых миров Ubisoft и представляют собой отдельные классы, каждый из которых обладает уникальными способностями и ультрас. Выберите любого персонажа из каждой фракции, чтобы составить свою команду из шести игроков. Измените свою фракцию в любой момент игры, чтобы она соответствовала вашей стратегии.
XDefiant выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Всё пыжатся прибыльную доилку сделать, какая уже попытка...
Безумие повторять из раза в раз одни и те же действия в надежде получить другой результат)
У них есть Division, Siege, For Honor, но они и там умудрились растерять аудиторию.
в этот раз это не батлрояль, а динамичный арена шутер, на хайп и дикую популярность я бы не рассчитывал,однако,свою аудиторию найти может.
На каждом диз поставил. Спасибо
Как всегда РФ без доступа
Для зумеров пойдет, всяким любителям лгбт фортнайта