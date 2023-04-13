Ubisoft представила 5 новых трейлеров шутера XDefiant; закрытое бета-тестирование начинается сегодня ©

Сегодня вечером Ubisoft выпустила несколько новых видеороликов для XDefiant, ее нового шутера, который скоро выйдет. Как было объявлено ранее, закрытый бета-тест будет проходить с сегодняшнего дня до 24 апреля, 15:00 по московскому времени. Регистрация открыта на официальном сайте XDefiant.

XDefiant — это бесплатный онлайн-шутер от первого лица, в котором вы соревнуетесь в динамичных битвах. Кроссплей доступен при запуске, и вы сможете играть с друзьями на разных платформах. Каждые три месяца будет новый сезон, который включает в себя новую фракцию, новых персонажей, новые карты, новое оружие, новую косметику и события. По словам Ubisoft, XDefian будет по-прежнему приносить захватывающий опыт сезон за сезоном, предлагая широкий спектр свежего и развлекательного контента.

Фракции взяты из знаковых миров Ubisoft и представляют собой отдельные классы, каждый из которых обладает уникальными способностями и ультрас. Выберите любого персонажа из каждой фракции, чтобы составить свою команду из шести игроков. Измените свою фракцию в любой момент игры, чтобы она соответствовала вашей стратегии.

XDefiant выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.