XDefiant
4.7 43 оценки

Ubisoft представила 5 новых трейлеров шутера XDefiant; закрытое бета-тестирование начинается сегодня

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monk70
Новости

Сегодня вечером Ubisoft выпустила несколько новых видеороликов для XDefiant, ее нового шутера, который скоро выйдет. Как было объявлено ранее, закрытый бета-тест будет проходить с сегодняшнего дня до 24 апреля, 15:00 по московскому времени. Регистрация открыта на официальном сайте XDefiant.

XDefiant — это бесплатный онлайн-шутер от первого лица, в котором вы соревнуетесь в динамичных битвах. Кроссплей доступен при запуске, и вы сможете играть с друзьями на разных платформах. Каждые три месяца будет новый сезон, который включает в себя новую фракцию, новых персонажей, новые карты, новое оружие, новую косметику и события. По словам Ubisoft, XDefian будет по-прежнему приносить захватывающий опыт сезон за сезоном, предлагая широкий спектр свежего и развлекательного контента.

Фракции взяты из знаковых миров Ubisoft и представляют собой отдельные классы, каждый из которых обладает уникальными способностями и ультрас. Выберите любого персонажа из каждой фракции, чтобы составить свою команду из шести игроков. Измените свою фракцию в любой момент игры, чтобы она соответствовала вашей стратегии.

XDefiant выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Трейлеры
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Анонсировано закрытое бета-тестирование и демонстрация шутера XDefiant от Ubisoft
Анонсировано закрытое бета-тестирование и демонстрация шутера XDefiant от Ubisoft
Уже завтра начнется закрытый бета-тест бесплатного шутера XDefiant на ПК и консолях
Уже завтра начнется закрытый бета-тест бесплатного шутера XDefiant на ПК и консолях
Инсайдер: XDefiant будет "рекламой" других игр Ubisoft, но разработчики стараются создать увлекательный геймплей
Инсайдер: XDefiant будет "рекламой" других игр Ubisoft, но разработчики стараются создать увлекательный геймплей
Комментарии: 6
Ваш комментарий
tvorog8088

Всё пыжатся прибыльную доилку сделать, какая уже попытка...

Безумие повторять из раза в раз одни и те же действия в надежде получить другой результат)

1
bysaturn

У них есть Division, Siege, For Honor, но они и там умудрились растерять аудиторию.

0
OzyWoozy

в этот раз это не батлрояль, а динамичный арена шутер, на хайп и дикую популярность я бы не рассчитывал,однако,свою аудиторию найти может.

0
oldhoudini

На каждом диз поставил. Спасибо

0
PlainKimber

Как всегда РФ без доступа

-1
Джейк Сулли

Для зумеров пойдет, всяким любителям лгбт фортнайта

-2