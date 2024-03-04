В сеть просочилась информация о первом сезоне еще невышедшего шутера XDefiant

Компания Ubisoft уже давно пытается выпустить новый шутер с видом от первого лица XDefiant, который обещает быть полностью бесплатным и регулярно получать контентные обновления. Проект собирались выпустить еще летом прошлого года, однако его отправили на доработку после открытого бета-теста, и с тех пор его дата релиза остается неизвестной. Судя по недавней утечке, молчание вокруг игры может наконец-то прекратиться, и мы узнаем, когда будут запущены сервера XDefiant на ПК и консолях.
Несмотря на то, что сами разработчики XDefiant не спешат делиться подробностями пострелизной поддержки, в сеть уже просочилась информация о первом сезоне. Упоминания о нем были найдены на страницах цифрового магазина Ubisoft Connect. Судя по всему, для первого масштабного обновления с новым контентом разработчики готовят коллаборацию с Rainbow Six Siege.
В первом сезоне операторы команды "Rainbow" из GSX (Командование пограничной охраны), используя свою подготовку по борьбе с терроризмом, будут уничтожать своих врагов. Они могут развернуть электрифицированную колючую проволоку, чтобы преградить путь врагу, противостоять входящим устройствам противника с помощью системы активной защиты и ослеплять многочисленных врагов с помощью вспышек, установленных на их тактические щиты.
Из описания к первому сезону XDefiant становится понятно, что игроков ждут некоторые предметы и герои, которые ранее появлялись только в командном сетевом шутере Rainbow Six Siege.
Учитывая, что утечка появилась на страницах Ubisoft Connect, официальный анонс от разработчиков не заставит себя долго ждать.
Так может сразу вторую часть запилить не запустив первую.