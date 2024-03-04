В сеть просочилась информация о первом сезоне еще невышедшего шутера XDefiant

Компания Ubisoft уже давно пытается выпустить новый шутер с видом от первого лица XDefiant, который обещает быть полностью бесплатным и регулярно получать контентные обновления. Проект собирались выпустить еще летом прошлого года, однако его отправили на доработку после открытого бета-теста, и с тех пор его дата релиза остается неизвестной. Судя по недавней утечке, молчание вокруг игры может наконец-то прекратиться, и мы узнаем, когда будут запущены сервера XDefiant на ПК и консолях.

Несмотря на то, что сами разработчики XDefiant не спешат делиться подробностями пострелизной поддержки, в сеть уже просочилась информация о первом сезоне. Упоминания о нем были найдены на страницах цифрового магазина Ubisoft Connect. Судя по всему, для первого масштабного обновления с новым контентом разработчики готовят коллаборацию с Rainbow Six Siege.

В первом сезоне операторы команды "Rainbow" из GSX (Командование пограничной охраны), используя свою подготовку по борьбе с терроризмом, будут уничтожать своих врагов. Они могут развернуть электрифицированную колючую проволоку, чтобы преградить путь врагу, противостоять входящим устройствам противника с помощью системы активной защиты и ослеплять многочисленных врагов с помощью вспышек, установленных на их тактические щиты.

Из описания к первому сезону XDefiant становится понятно, что игроков ждут некоторые предметы и герои, которые ранее появлялись только в командном сетевом шутере Rainbow Six Siege.

Учитывая, что утечка появилась на страницах Ubisoft Connect, официальный анонс от разработчиков не заставит себя долго ждать.