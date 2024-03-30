В шутере XDefiant пройдет 12-часовой стресс-тест, который поможет определить дату выхода

Команда разработчиков XDefiant объявила о проведении нового стресс-теста, целью которого станет определение окончательной даты релиза игры на консолях и ПК. В течение длительного времени Ubisoft оставалась молчаливой относительно бесплатного шутера от первого лица XDefiant, однако сегодня разработчики опубликовали новый пост в сети, раскрыв некоторые детали.

Изначально компания планировала выпустить игру до конца марта, однако в итоге решение было принято перенести ее, чтобы внести необходимые изменения.

В ближайшем будущем разработчики Ubisoft планируют провести 12-часовое тестирование, в рамках которого обладатели ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут принять участие. Целью этого мероприятия является нагрузка на игровые серверы и сбор данных для подготовки к релизу.

Конкретная дата выхода игры будет определена после проведения предстоящего теста, поэтому ждем официального анонса.

Кроме того, Том Хендерсон сообщил, что XDefiant больше не будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One. Предполагается, что команда разработчиков приняла решение отказаться от старых платформ в связи с возникшими техническими проблемами.