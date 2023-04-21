В закрытой "бете" XDefiant поучаствовало свыше миллиона игроков ©

Ubisoft похвалилась достижениями по коллективному отлову багов в шутере XDefiant. По словам компании, в закрытом бета-тестировании поучаствовало больше миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Ubisoft может продлить закрытый бета-тест шутера из-за проблем с серверами, которые исполнительный продюсер Марк Рубин описывал как «ужасающие». Однако пока датой окончания «беты» по-прежнему значится 23 апреля.

XDefiant — это «фритуплейный» сетевой боевик от первого лица, в котором игроки встают на сторону одной из противоборствующих фракций, и развязывают веселую войнушку. На выбор представлено пять режимов и четырнадцать карт.