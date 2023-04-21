XDefiant
4.8 48 оценок

В закрытой "бете" XDefiant поучаствовало свыше миллиона игроков

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Новости

Ubisoft похвалилась достижениями по коллективному отлову багов в шутере XDefiant. По словам компании, в закрытом бета-тестировании поучаствовало больше миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Ubisoft может продлить закрытый бета-тест шутера из-за проблем с серверами, которые исполнительный продюсер Марк Рубин описывал как «ужасающие». Однако пока датой окончания «беты» по-прежнему значится 23 апреля.

XDefiant — это «фритуплейный» сетевой боевик от первого лица, в котором игроки встают на сторону одной из противоборствующих фракций, и развязывают веселую войнушку. На выбор представлено пять режимов и четырнадцать карт.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Faradaiz

Ну это еще не показатель успеха, от слова совсем, тем более если ее рекламировали проплаченные стримеры

3
Jarvis666

Так и не прислали приглашение, хотя я оставлял заявку

1
JohnTornton

нам их магазин в лаунчере не доступен, ты всё равно не сможешь её скачать. поэтому собсна нам и нет смысла давать приглосы

0