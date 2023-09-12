XDefiant от Ubisoft не прошла сертификацию на PlayStation и Xbox ©

Запуск нового free-to-play шутера XDefiant был отложен после того, как компания Ubisoft сообщила, что игра не прошла сертификацию на платформах PlayStation и Xbox. Предполагалось, что игра выйдет в конце прошлого месяца, но после этой неудачи новая дата релиза зависит от того, пройдет ли она сертификацию на платформах Sony и Microsoft в ближайшие две недели. Если да, то запуск игры может быть назначен на конец сентября. Если же для устранения остающихся проблем потребуется обновить игру в первый день, то XDefiant выйдет в начале октября.

В неожиданно открытой записи в блоге исполнительный продюсер Марк Рубин поделился с сообществом более подробной информацией о процессе подачи заявок на участие в предрелизной кампании. По его словам, процесс подачи заявок для платформодержателей не зависит от качества игры, а направлен на поиск "ошибок соответствия".

Речь идет о недостатках, связанных с взаимодействием игры с каждой консолью, - в качестве примера приводится корректное отслеживание трофеев и обновление списков друзей с помощью правильной информации. Эти вопросы совершенно не связаны с теми проблемами, на которые потребители обращают внимание при выпуске игры, например, глюками или плохой частотой кадров. Поэтому неудовлетворительная сертификация не отражает качества XDefiant в целом.

Несмотря на то, что из-за соблюдения NDA разработчики не могут поделиться всеми подробностями, кое-кто из них рассказал на ResetEra о том, как часто большинство игр не проходят первую сертификацию. Публично об этой неудаче мы узнали только потому, что разработчики XDefiant решили быть предельно открытыми со своим сообществом. По словам разработчиков игр, существуют очень специфические требования к сертификации, которые могут помешать запуску игры, например, обозначения кнопок контроллера должны быть точно такой же формы и цвета. Бывает и так, что в игре просто нет предупреждающего экрана перед загрузкой в главное меню или отсутствует оповещение о сохранении.

Поскольку Ubisoft готовится к очередной сертификации, она надеется выпустить XDefiant как можно скорее. "Я знаю, что мы прошли долгий путь, чтобы добраться до этой точки, и я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к нам на этом пути", - сказал Марк Рубин. "Мы действительно не можем дождаться момента, когда начнем работать и поделимся со всеми нашей страстью и любовью к XDefiant".