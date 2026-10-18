Почтальонша с необычными соседями - мрачное приключение Tom the Postgirl выйдет 29 октября

Oopsie Daisies совместно с ARTE France представили новый трейлер Tom the Postgirl — необычного приключения с рисованной графикой, элементами темного фэнтези и тревожной атмосферой. Одновременно авторы объявили дату выхода: игра появится 29 октября 2026 года на PC и Nintendo Switch.

Главной героиней станет девушка-почтальон по имени Том, которой предстоит доставлять корреспонденцию многочисленным жителям небольшого городка. Однако ее рабочие будни окажутся далеки от привычной рутины: за дверями домов скрываются весьма странные обитатели, а каждая новая доставка может обернуться неожиданным открытием.

В центре игрового процесса окажутся исследование города, знакомство с его необычными жителями и выполнение почтовых поручений. Постепенно игрокам предстоит узнать больше о местных обитателях и загадках, скрывающихся за внешне обыденной жизнью поселения.

Особое внимание привлекает визуальный стиль Tom the Postgirl. Игра выполнена в виде нарисованной вручную мрачной сказки, где причудливые персонажи и необычные ситуации сочетаются с тревожной атмосферой.