25 октября станет важной датой для серии Tomb Raider и фанаты могут получить тизер новой игры

Серия игр Tomb Raider по праву считается одной из величайших франшиз в истории видеоигр, а её популярность во многом обязана Ларе Крофт — одному из самых узнаваемых и любимых персонажей в мире развлечений. В этом месяце фанатов Лары уже ждал ряд приятных сюрпризов, но грядёт ещё одно важное событие — 25 октября, которое станет знаковой датой для всей серии.

Октябрь уже принёс много приятных анонсов для поклонников этой франшизы. В начале месяца вышел аниме-сериал на Netflix, а затем студии Crystal Dynamics и Aspyr анонсировали ремастеры Tomb Raider 4-6, которые выйдут в феврале 2025 года. В этот пакет войдут такие игры, как The Last Revelation, Chronicles и популярная Angel of Darkness.

А уже завтра — 25 октября серия отмечает свой 28-й юбилей. В этот день в 1996 году на PlayStation 1 вышла первая часть Tomb Raider, которая быстро сделала Лару Крофт иконой игровой индустрии. За эти годы было продано 100 миллионов копий игр серии.

Известно, что прямо сейчас студия разработчиков Crystal Dynamics активно работает над новой игрой. Хотя конкретных анонсов на 25 октября пока не поступало, фанаты могут ожидать хотя бы небольшой анонс или тизер касательно новой части серия, которая разрабатывается на Unreal Engine 5.