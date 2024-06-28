Amazon Games сообщила, что подробности о следующей игре Tomb Raider "не за горами"

Прошло уже больше двух лет с тех пор, как Crystal Dynamics подтвердила, что работает над следующей игрой Tomb Raider, и с тех пор единственным значительным обновлением, которое мы получили об этой игре, было то, что студия объявила в декабре 2022 года, что ее издаст Amazon Games. Так когда же именно мы можем ожидать свежие подробности долгожданной игры?

По словам издателя Amazon Games, не пройдет много времени, прежде чем мы наконец узнаем новости о Tomb Raider. В недавнем интервью Variety, когда его спросили о том, когда компания поделится подробностями о следующей Tomb Raider или MMO Lord of the Rings, разрабатываемой Amazon, вице-президент Кристоф Хартманн сказал, что эти подробности «не так уж далеки».

«Это будет не завтра, но и не слишком далеко», — сказал он. «Как я уже сказал, мы входим в гораздо более регулярный ритм выпуска игр. Это все, что мне разрешено сказать вам прямо сейчас... Все дело в качестве. Вы не хотите, чтобы вас просто подгоняли. Это не работает. Это должно быть ААА-качество, потому что планка очень высока».

Официально о Tomb Raider мало что известно, кроме того, что она создается на Unreal Engine 5. Однако утечки утверждают, что в ней будет более опытная Лара Крофт, и что действие будет происходить в открытом мире Индии.