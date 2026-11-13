Студия Amazon Game Studios убрала Nintendo Switch 2 из списка поддерживаемых платформ для игры Tomb Raider Catalyst на своем официальном сайте. Ранее в этом списке консоль упоминалась наряду с PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Это изменение произошло после публикации недавнего материала от 11 ноября 2026 года, в котором сообщалось, что, согласно данным Amazon, выход Tomb Raider Catalyst запланирован на 2028 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и Steam.
В обновлённой версии статьи на сайте Amazon для обеих предстоящих игр серии Tomb Raider теперь указаны только PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam, а Nintendo Switch 2 упоминается отдельно — исключительно в контексте игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Кроме того, из описания Tomb Raider Catalyst исчезло упоминание 2028 года как предполагаемого периода выхода; теперь там указано, что дата релиза ещё не объявлена.
Компания Amazon не предоставила объяснений по поводу этих изменений и не выпустила официального заявления, подтверждающего, ведётся ли по-прежнему разработка Tomb Raider Catalyst для Nintendo Switch 2. Выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis по-прежнему запланирован на 12 февраля 2027 года, включая версию для Nintendo Switch 2. Дата релиза Tomb Raider Catalyst и возможность ее выхода на Nintendo Switch 2 остаются неподтверждёнными.
Они что, тупо перепутали игры? Лошары.