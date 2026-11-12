Amazon подтвердила выход Tomb Raider Catalyst в 2028 году, в том числе на Nintendo Switch 2

Издательство Amazon Games официально подтвердило, что игра Tomb Raider Catalyst выйдет в 2028 году, а в список поддерживаемых платформ войдёт Nintendo Switch 2. Эта информация появилась в обновлённом разделе на официальном сайте Amazon, посвящённом грядущим проектам серии Tomb Raider.

Компания также уточнила, что релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis по-прежнему запланирован на 12 февраля 2027 года. Обе игры заявлены для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК, в сервисе Steam.

Обновлённые данные закрепляют новое релизное окно для Tomb Raider Catalyst, выход которой изначально планировался на 2027 год. Кроме того, теперь официально подтверждена версия для Nintendo Switch 2 — она дополнила ранее анонсированный список платформ: PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam. Точную дату выхода Catalyst в Amazon пока не называют.

Tomb Raider Catalyst создаётся студиями Crystal Dynamics, Flying Wild Hog и Eidos Montreal. Проект позиционируется как следующая полноценная часть основной серии, а сюжет новых приключений Лары Крофт развернётся в Северной Индии