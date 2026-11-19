Crystal Dynamics продолжает сокращать штат: на этот раз студия уволила восемь человек. Это уже пятая волна сокращений за последние два года. О произошедшем сообщил портал Vertical Slice, журналисты которого обнаружили публикации бывших сотрудников в LinkedIn.

Среди попавших под сокращение специалистов — инженер по разработке пользовательских интерфейсов, сотрудник, занимавшийся внутренними процедурными инструментами, и главный геймдизайнер. Таким образом, кадровые изменения затронули в том числе сотрудников с узкой специализацией и важным опытом.

В официальном заявлении руководство Crystal Dynamics назвало решение трудным, но необходимым с точки зрения бизнеса. По словам компании, перед увольнениями сотрудникам предлагали перейти в другие подразделения. Тем, кто всё же потерял работу, обещают полные выходные пособия и помощь в поиске нового места.

Очередная волна сокращений последовала за мартовской, когда студия рассталась с 20 сотрудниками. При этом Crystal Dynamics продолжает работу сразу над двумя проектами во вселенной Tomb Raider — Legacy of Atlantis и Catalyst.

Особое внимание привлекает ситуация вокруг Catalyst: проект уже сталкивался с задержками на раннем этапе разработки. Увольнение главного геймдизайнера может вызвать дополнительные вопросы о состоянии производства, однако пока нет подтверждений, что сокращения повлияют на график выхода игры.