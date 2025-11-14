Crystal Dynamics увольняет почти 30 разработчиков для "оптимизации" разработки новой Tomb Raider

Crystal Dynamics объявила об увольнении «чуть менее 30» разработчиков в рамках текущей реструктуризации компании. Эти уже второе сокращение в этом году. Новость была опубликована на странице компании в LinkedIn, где решение было названо «трудным, но необходимым». Компания также заявила, что это решение было принято для оптимизации разработки следующей крупной игры Tomb Raider, над которой она сейчас работает.

Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение о реорганизации студий и команд Crystal Dynamics. В результате мы расстались с чуть менее чем 30 сотрудниками из различных отделов и проектов, реструктурируя компанию и бизнес для следующего поколения.



Crystal выражает глубокую благодарность всем, кого коснулись эти перемены, за их невероятный талант, упорный труд и преданность делу, которые во многом помогли нам сформировать студию. Мы стремимся предоставить вам все необходимые ресурсы и поддержку в этот переходный период.



Нашим игрокам: поскольку реалии индустрии продолжают меняться, мы приняли этот непростой выбор, чтобы оптимизировать дальнейшую разработку нашей флагманской игры Tomb Raider, а также настроить остальную часть студии на создание новых игр в будущем.

Всегда кажется противоречием, что студия увольняет сотрудников ради «оптимизации» разработки, ведь чем меньше людей работает над игрой, тем меньше остаётся. Похоже, это создаёт больше узких мест, чем способствует оптимизации.