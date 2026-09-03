"Это та же самая Лара": новые части Tomb Raider сохранят преемственность героини перезапуска 2013 года

Разработчики из студии Crystal Dynamics официально объявили о создании единой хронологии для вселенной Tomb Raider. Грядущий экшен Tomb Raider: Catalyst и масштабный ремейк первой части Tomb Raider: Legacy of Atlantis будут делить между собой одну и ту же версию Лары Крофт. Об этом в рамках игровой выставки Gamescom рассказал игровой директор студии Рауль Сикейра.

По словам Сикейры, в будущих проектах игроки увидят повзрослевшую расхитительницу гробниц, чей путь начался в трилогии происхождения (Survivor-эра, включающая перезапуск 2013 года, Rise и Shadow of the Tomb Raider).

В интервью изданию GamesIndustry представитель Crystal Dynamics прокомментировал производственные процессы:

«Очевидно, что мы разрабатываем эти игры вместе. Однако для нас очень важно прояснить, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это самостоятельный проект, и мы стремимся к тому, чтобы он оставался верен оригиналу. Что касается деталей того, в какой именно точке своего пути Лара находится сейчас и окажется в будущем, мы хотим проявить уважение как к играм, которые вышли до этого, так и к тем, что появятся после».

Сикейра окончательно закрыл дискуссию фанатов о возможном очередном перезапуске франшизы:

«Лара, которую вы здесь видите, — это та же самая Лара из эпохи Survivor, и она же останется Ларой в наших будущих проектах».

В данный момент Crystal Dynamics выстраивает долгосрочную стратегию развития франшизы, совмещая работу над совершенно новой частью и переосмыслением классики 1996 года. Напомним, что обе игры создаются на движке Unreal Engine 5 при поддержке издательства Amazon Game Studios.

Релиз ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года, в то время как полноценное продолжение — Tomb Raider: Catalyst — столкнулось с переносом сроков, и его выход ожидается не ранее 2028 года.