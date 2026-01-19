Ева Ла Дэр сыграет пока неизвестную роль в Tomb Raider Catalyst

Ева Ла Дэр, известная по поли Шевы Аломар в Resident Evil 5 и Елены в Street Fighter, подтвердила, что озвучит персонажа в Tomb Raider Catalyst. Актриса из Лос-Анджелеса сообщила об этом во время краткого общения с фанатами, но не раскрыла подробностей о своей роли.

Хотя она не стала подробно описывать характер и степень своего участия, ее признание было ясным. «Пока не могу сказать больше, но я очень рада быть частью этой легендарной франшизы», — написала Ла Дэр в ответ на вопрос о том, был ли ее голос как в роли рассказчика, так и в роли противника в анонсирующем трейлере.

Следующая часть основной серии Tomb Raider, Tomb Raider Catalyst, вернется в 2027 году на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.