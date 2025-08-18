Фанаты опасаются отмены новой Tomb Raider из-за "семилетнего молчания" со стороны Crystal Dynamics

С момента выхода последней части серии Shadow of the Tomb Raider прошло уже почти семь лет, а поклонники серии все еще ждут каких-либо новостей о следующем большом приключении Лары Крофт. И хотя новая часть была официально анонсирована еще три года назад, а за ее разработку отвечает студия Crystal Dynamics, игра по-прежнему остается окутанной тайной. А согласно последним сообщениям материнской компании Embracer Group, у нее даже нет ориентировочного окна релиза.
Фанатов беспокоит отсутствие какого-либо графика, особенно учитывая, что другие готовящиеся к выпуску игры под брендом Embracer, такие как Marvel 1943: Rise of Hydra или ремейк Gothic (обе — начало 2026 года), уже имеют хотя бы приблизительные сроки выхода. Кроме того, в финансовом отчете Tomb Raider упоминается лишь вскользь, что вновь разжигает спекуляции о его будущем. Правда, не исключено, что Embracer решила доверить анонс Amazon Games. Именно игровое подразделение Amazon оказывает финансовую поддержку в разработке игры.
Возможно, на ситуацию повлияли и проблемы в самой Crystal Dynamics. В последние годы студия разрабатывала амбициозный проект Perfect Dark, который был недавно отменен Microsoft. Кроме того, внутренние проблемы и неопределенность в отношении приоритетов разработки, по всей видимости, стали причиной задержки работы над Tomb Raider. К тому же, не стоит забывать, что недавно в студии прошли сокращения.
В прошлом году фанаты Лары Крофт надеялись увидеть тизер-трейлер, однако игра по-прежнему не появляется на горизонте, а спустя три года после анонса многие фанаты даже начали предполагать, что проект может быть и вовсе отменен.
Впрочем, Лара Крофт не исчезла полностью — бренд продолжают поддерживать ремастеры классических игр, анимационный сериал на Netflix и готовящийся игровой телесериал. Но все это не заменит жажду полноценного приключения.
Я больше опасаюсь за то каким он выйдет
Дрожь земли
Очень печально что после последних трёх отличных частей не делают продолжение это легендарной серии, понятно что там были проблемы со меной владельца но всё равно грустно когда разрабы делают отличные игры и потом их задвигают. ВнНовую часть Deus Ex тоже с удовольствием бы поиграл.
Не были они отличными. Толтко если сама Ларка была фапабельная, а все остальное - уныль. Последнюю часть я два раза начинал, и даже до середины не смог дойти
Они были как раз отличными, Shadow of the Tomb Raider так вообще была одной из лучших потому что она максимально приблизилась к оригинальными частям, в ней сделали очень много интересных гробниц (гораздо больше чем в двух предыдущих) с кучей секретов и головоломок, в режиме выживания где нет контрольных точек а можно делать сейвы только в лагерях, я получил максимум челенджа и впечатлений, любая ошибка или ловушка и всё начинаешь с последнего сейва у костра.
Ну так это твои проблемы, видимо тебе эта серия игр не интересна, игры сделаны отлично.
А игра вообще есть?) с апреля 22 года ни одного кадра разработки или игры. Зато каждый год новость: "игру покажут в конце года", " Игру покажут на тга" и тд
Обещали на UE5, а в итоге тишина. Похоже, проект где-то пылится на полке.
простите.., что?
Жаль если окажется что игру отменили или она в производственном аду.