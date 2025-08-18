Фанаты опасаются отмены новой Tomb Raider из-за "семилетнего молчания" со стороны Crystal Dynamics

С момента выхода последней части серии Shadow of the Tomb Raider прошло уже почти семь лет, а поклонники серии все еще ждут каких-либо новостей о следующем большом приключении Лары Крофт. И хотя новая часть была официально анонсирована еще три года назад, а за ее разработку отвечает студия Crystal Dynamics, игра по-прежнему остается окутанной тайной. А согласно последним сообщениям материнской компании Embracer Group, у нее даже нет ориентировочного окна релиза.

Фанатов беспокоит отсутствие какого-либо графика, особенно учитывая, что другие готовящиеся к выпуску игры под брендом Embracer, такие как Marvel 1943: Rise of Hydra или ремейк Gothic (обе — начало 2026 года), уже имеют хотя бы приблизительные сроки выхода. Кроме того, в финансовом отчете Tomb Raider упоминается лишь вскользь, что вновь разжигает спекуляции о его будущем. Правда, не исключено, что Embracer решила доверить анонс Amazon Games. Именно игровое подразделение Amazon оказывает финансовую поддержку в разработке игры.

Возможно, на ситуацию повлияли и проблемы в самой Crystal Dynamics. В последние годы студия разрабатывала амбициозный проект Perfect Dark, который был недавно отменен Microsoft. Кроме того, внутренние проблемы и неопределенность в отношении приоритетов разработки, по всей видимости, стали причиной задержки работы над Tomb Raider. К тому же, не стоит забывать, что недавно в студии прошли сокращения.

В прошлом году фанаты Лары Крофт надеялись увидеть тизер-трейлер, однако игра по-прежнему не появляется на горизонте, а спустя три года после анонса многие фанаты даже начали предполагать, что проект может быть и вовсе отменен.

Впрочем, Лара Крофт не исчезла полностью — бренд продолжают поддерживать ремастеры классических игр, анимационный сериал на Netflix и готовящийся игровой телесериал. Но все это не заменит жажду полноценного приключения.