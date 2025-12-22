ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 227 оценок

Фанаты Tomb Raider боятся, что новая часть серии снова будет в открытом мире

На фоне заявлений из пресс-релизов касательно анонса Tomb Raider: Catalyst фанаты серии опасаются, что игра снова возьмет курс на открытый мир, как и ее предшественницы.

В своих пресс-релизах Amazon, Emracer Group и сами разработчики игры - Crystal Dynamics - называют Tomb Raider: Catalyst "самым большим миром Tomb Raider, построенным на Unreal Engine 5, где Лара будет исследовать местность полную секретов, забытых гробниц с непростыми загадками, а также решать древние тайны, используя свою непревзойденную смекалку и устройства".

Слова "самый большой мир Tomb Raider" оценили не все - некоторые фанаты сочли это как подтверждение того, что Лара Крофт снова застрянет в одной стране (в случае Catalyst - в Индии) на всю игру, а не будет путешествовать по миру, как она это делала в своих старых играх. Еще больше опасений добавляет то, что Crystal Dynamics, возможно, откажется от "хабов" из прошлой трилогии Tomb Raider и захочет сделать полноценный открытый мир в самых "лучших" традициях игр Ubisoft - откуда нынче берут вдохновение большинство разработчиков игр в открытом мире. Окажутся ли фанаты правы - покажет время.

Tomb Raider: Catalyst выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Комментарии:  22
Святой Джо

Четыре варианта развития событий по дальнейшему выходу новостей, которые судя по всему тупо генерят ИИ, лишь бы игра была на слуху.

1. Фанаты боятся, что игра будет в открытом мире, а лучше бы не была
2. Фанаты боятся, что игра будет коридорная, что лишит возможности свободно исследовать мир
3. Фанаты просто боятся, но незвестно чего, просто чего-то боятся
4. Фанаты боятся чего-то другого

21
Danzel87

Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое...

13
ZAUSA

5. Фанаты ничего не боятся, а стоило бы.

iNosferatu

Снова? Как в статье указано, были "хабы", а это не открытый мир, но уже не коридор.

А вообще да, в открытом мире хз, что получится, а вот "хабы" прям зашли

4
bohdan2015

Главное найти баланс между исследованием, головоломками с гробницами, выживанием, между сюжетным экшеном и встречами. Вот поэтому Rise Tomb Raider мне нравилась.

4
sergeu78

там ещё отличная выживалка на морозе

2
Dimitriy S

Ага так же считаю, Шэдоу размахнули и это пошло не на пользу.

MNM 777

ждем Лару , интересно какие примерно системки будут

3
dirty bat

по типу 90-60-90 😆

3
Jevgenij D

мне наоборот с открытым миром больше зашли последние части

3
YummyBayard

Так там открытый мир условно. Поделеный на достаточно компактные локации.

3
ant 36436
что Лара Крофт снова застрянет в одной стране на всю игру, а не будет путешествовать по миру, как она это делала в своих старых играх.

Смотря в каких старых. В 4 части Лара застряла в Египте, причём наглухо.

3
Tommy451

> Фанаты Tomb Raider боятся

2
sergeu78

Фанаты что ли хотят превратить Tomb Raider в Spec Ops Ranger team Bravo. Чтоб там наша героиня за время игры побывала в Афганистане, Колумбии, Вьетнаме, в Боснии, Гондурасе, Ираке, Северной Кореи, России

2
ZNGRU

Страшно, очень страшно, мы знаем что это такое, если бы мы не знали что это такое, но мы знаем что это такое...

2
Подросток Гэри

а фанаты ларки не боятся, что их героиня стараниями дизайнеров превратилась в индийскую скуфыню?

2
