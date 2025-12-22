Фанаты Tomb Raider боятся, что новая часть серии снова будет в открытом мире

На фоне заявлений из пресс-релизов касательно анонса Tomb Raider: Catalyst фанаты серии опасаются, что игра снова возьмет курс на открытый мир, как и ее предшественницы.

В своих пресс-релизах Amazon, Emracer Group и сами разработчики игры - Crystal Dynamics - называют Tomb Raider: Catalyst "самым большим миром Tomb Raider, построенным на Unreal Engine 5, где Лара будет исследовать местность полную секретов, забытых гробниц с непростыми загадками, а также решать древние тайны, используя свою непревзойденную смекалку и устройства".

Слова "самый большой мир Tomb Raider" оценили не все - некоторые фанаты сочли это как подтверждение того, что Лара Крофт снова застрянет в одной стране (в случае Catalyst - в Индии) на всю игру, а не будет путешествовать по миру, как она это делала в своих старых играх. Еще больше опасений добавляет то, что Crystal Dynamics, возможно, откажется от "хабов" из прошлой трилогии Tomb Raider и захочет сделать полноценный открытый мир в самых "лучших" традициях игр Ubisoft - откуда нынче берут вдохновение большинство разработчиков игр в открытом мире. Окажутся ли фанаты правы - покажет время.

Tomb Raider: Catalyst выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.