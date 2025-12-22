Фанаты Tomb Raider боятся, что новая часть серии снова будет в открытом мире

На фоне заявлений из пресс-релизов касательно анонса Tomb Raider: Catalyst фанаты серии опасаются, что игра снова возьмет курс на открытый мир, как и ее предшественницы.
В своих пресс-релизах Amazon, Emracer Group и сами разработчики игры - Crystal Dynamics - называют Tomb Raider: Catalyst "самым большим миром Tomb Raider, построенным на Unreal Engine 5, где Лара будет исследовать местность полную секретов, забытых гробниц с непростыми загадками, а также решать древние тайны, используя свою непревзойденную смекалку и устройства".
Слова "самый большой мир Tomb Raider" оценили не все - некоторые фанаты сочли это как подтверждение того, что Лара Крофт снова застрянет в одной стране (в случае Catalyst - в Индии) на всю игру, а не будет путешествовать по миру, как она это делала в своих старых играх. Еще больше опасений добавляет то, что Crystal Dynamics, возможно, откажется от "хабов" из прошлой трилогии Tomb Raider и захочет сделать полноценный открытый мир в самых "лучших" традициях игр Ubisoft - откуда нынче берут вдохновение большинство разработчиков игр в открытом мире. Окажутся ли фанаты правы - покажет время.
Tomb Raider: Catalyst выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Четыре варианта развития событий по дальнейшему выходу новостей, которые судя по всему тупо генерят ИИ, лишь бы игра была на слуху.
1. Фанаты боятся, что игра будет в открытом мире, а лучше бы не была
2. Фанаты боятся, что игра будет коридорная, что лишит возможности свободно исследовать мир
3. Фанаты просто боятся, но незвестно чего, просто чего-то боятся
4. Фанаты боятся чего-то другого
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое...
5. Фанаты ничего не боятся, а стоило бы.
Снова? Как в статье указано, были "хабы", а это не открытый мир, но уже не коридор.
А вообще да, в открытом мире хз, что получится, а вот "хабы" прям зашли
Главное найти баланс между исследованием, головоломками с гробницами, выживанием, между сюжетным экшеном и встречами. Вот поэтому Rise Tomb Raider мне нравилась.
там ещё отличная выживалка на морозе
Ага так же считаю, Шэдоу размахнули и это пошло не на пользу.
ждем Лару , интересно какие примерно системки будут
по типу 90-60-90 😆
мне наоборот с открытым миром больше зашли последние части
Так там открытый мир условно. Поделеный на достаточно компактные локации.
Смотря в каких старых. В 4 части Лара застряла в Египте, причём наглухо.
> Фанаты Tomb Raider боятся
Фанаты что ли хотят превратить Tomb Raider в Spec Ops Ranger team Bravo. Чтоб там наша героиня за время игры побывала в Афганистане, Колумбии, Вьетнаме, в Боснии, Гондурасе, Ираке, Северной Кореи, России
Страшно, очень страшно, мы знаем что это такое, если бы мы не знали что это такое, но мы знаем что это такое...
а фанаты ларки не боятся, что их героиня стараниями дизайнеров превратилась в индийскую скуфыню?