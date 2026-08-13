Холдинг Embracer Group ожидает выход Tomb Raider Catalyst в промежутке между апрелем 2027 и мартом 2028 года

Согласно свежему квартальному отчету холдинга Embracer Group, релиз следующей номерной части франшизы — Tomb Raider Catalyst — запланирован на 2027/28 финансовый год. Поскольку финансовый календарь компании отсчитывается с 1 апреля, это устанавливает релизное окно игры от студии Crystal Dynamics в рамках периода с апреля 2027-го по март 2028 года.

Новое приключение Лары Крофт развернется посреди расколотых пейзажей Северной Индии, пострадавшей от мифического катаклизма. Героине предстоит раскрыть вековые тайны региона и противостоять пробудившимся мистическим силам в гонке с конкурирующими искателями сокровищ. Проект разрабатывается на технологиях Unreal Engine 5 и получит самый большой открытый мир в истории серии. Исследуя разнообразные биомы — от заснеженных вершин до бескрайних пустынь и густых джунглей, — игроки будут активно использовать вертикальный паркур и решать сложные пространственные головоломки.

Дополнительно в отчете Embracer упоминается еще один проект франшизы — Tomb Raider Legacy of Atlantis, выход которого намечен на февраль 2027 года. Таким образом, поклонников серии ожидает сразу два крупных релиза на отрезке чуть более года.

Точные сроки выхода Tomb Raider Catalyst пока не раскрываются. На данный момент официальным ориентиром для издателя остается лишь озвученный финансовый год.