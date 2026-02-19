ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 239 оценок

Инсайдер раскрыл одну из механик боевой системы Tomb Raider Catalyst

Gutsz Gutsz

Пока Amazon Games и Crystal Dynamics продолжают хранить молчание касательно следующей главы приключений Лары Крофт, информационный вакуум заполняют инсайдеры. Известный под ником V Scooper источник поделился любопытными деталями о боевой системе грядущей Tomb Raider Catalyst, которые намекают на отход от чрезмерной жестокости предыдущей трилогии.

По словам инсайдера, в Tomb Raider Catalyst будет реализована механика нелетального боя. Лара сможет нейтрализовывать противников, не прибегая к убийствам. Сообщается, что ключевую роль в этом сыграют взаимодействие с окружающей средой и помощь союзников.

Такое нововведение обусловлено сюжетом: Ларе предстоит столкнуться не только с явными злодеями, но и с «коллегами по цеху» — другими расхитителями гробниц. Это соперники, у которых нужно стратегически отобрать реликвию, но они не являются врагами, заслуживающими смерти. В комментариях V Scooper также намекнул на расширенный акробатический арсенал героини: в ответ на желание фанатов увидеть приемы в стиле Черной Вдовы, инсайдер подтвердил, что боевая система действительно имеет такой потенциал.

Подобная вариативность в устранении противников и наличие союзников отлично вписываются в информацию о структуре игрового мира, которая всплывала ранее. Напомним, что совсем недавно инсайдеры активно спорили о том, что именно ждет игроков: открытый мир или просто гигантские хабы.

Открытый мир или просто гигантские хабы? Инсайдеры обсуждают масштаб Tomb Raider Catalyst

На данный момент официальная дата анонса Tomb Raider Catalyst остается неизвестной. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и призвана объединить таймлайны классических игр и трилогии Survivor.

Комментарии:  3
Laicus

Надеюсь, это означает, что в игре будет стелс.

Urry10

УЕ5 это будет ошибка и провал...

NeoAsterix

звучит очень вкусно

