Инсайдер раскрыл одну из механик боевой системы Tomb Raider Catalyst

Пока Amazon Games и Crystal Dynamics продолжают хранить молчание касательно следующей главы приключений Лары Крофт, информационный вакуум заполняют инсайдеры. Известный под ником V Scooper источник поделился любопытными деталями о боевой системе грядущей Tomb Raider Catalyst, которые намекают на отход от чрезмерной жестокости предыдущей трилогии.

По словам инсайдера, в Tomb Raider Catalyst будет реализована механика нелетального боя. Лара сможет нейтрализовывать противников, не прибегая к убийствам. Сообщается, что ключевую роль в этом сыграют взаимодействие с окружающей средой и помощь союзников.

Такое нововведение обусловлено сюжетом: Ларе предстоит столкнуться не только с явными злодеями, но и с «коллегами по цеху» — другими расхитителями гробниц. Это соперники, у которых нужно стратегически отобрать реликвию, но они не являются врагами, заслуживающими смерти. В комментариях V Scooper также намекнул на расширенный акробатический арсенал героини: в ответ на желание фанатов увидеть приемы в стиле Черной Вдовы, инсайдер подтвердил, что боевая система действительно имеет такой потенциал.

Подобная вариативность в устранении противников и наличие союзников отлично вписываются в информацию о структуре игрового мира, которая всплывала ранее. Напомним, что совсем недавно инсайдеры активно спорили о том, что именно ждет игроков: открытый мир или просто гигантские хабы.

На данный момент официальная дата анонса Tomb Raider Catalyst остается неизвестной. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и призвана объединить таймлайны классических игр и трилогии Survivor.