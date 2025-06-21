Как утверждается, новая игра Tomb Raider запланирована к выходу вместе с GTA 6

Tomb Raider — одна из классических франшиз, поскольку ее главная героиня считается одним из лучших персонажей в истории игр. Однако последняя игра вышла 7 лет назад, в 2018 году. Тем не менее, новая часть серии находится в разработке уже несколько лет с использованием Unreal Engine 5. Новый слух предполагает, что игра не так уж и далека от завершения. Согласно новому отчету, она должна выйти в следующем году вместе с Grand Theft Auto 6.
В теперь уже удаленном сообщении в сабреддите Tomb Raider было объявлено, что игра нацелена на окно выпуска в мае 2026 года. Пользователь, который опубликовал его, предупредил, что сообщение скоро будет удалено, но некоторым пользователям удалось точно воспроизвести всю информацию.
Следующая основная игра в настоящее время нацелена на выпуск в мае 2026 года (Grand Theft Auto VI может вызвать задержку или ранний релиз на месяц). Фан-мероприятие запланировано на 14 февраля 2026 года, чтобы заранее отпраздновать 30-летие франшизы, где ожидается первый взгляд на игру.
Если верить этому слуху, похоже, что мы получим первый взгляд на игру в начале следующего года. Возможно, игра выйдет всего через три месяца после показа публике, так как она уже вступила в фазу полировки.
Слух также утверждает, что GTA 6 может привести к задержке или выпуску на месяц раньше. Первое может быть более правдоподобным. Тем не менее, фанатам следует воспринимать эту информацию с долей скепсиса, пока она не будет подтверждена официально.
Остальная интересная информация из слуха:
- Следующая основная игра не будет называться или упоминаться как «Tomb Raider 12», поскольку они полностью отказались от нумерации. Внутри компании проект носит кодовое название «Black Diamond», а фактическое название будет объявлено позже.
- Проект претерпел серьезную творческую переработку летом 2023 года вместе с неожиданными увольнениями.
- Утечки «Society of Raiders» были частью контролируемого эксперимента по проверке реакции фанатов, чтобы увидеть, может ли такая идея быть оценена по достоинству для другого тайтла, и чтобы максимально направить ее на текущую часть.
- Слухи о том, что Софи Тернер утверждена на роль Лары Крофт в предстоящем фильме, написанном Фиби Уоллер-Бридж, верны. Хотя Дэйзи Ридли считалась главным кандидатом, конфликты в расписании из-за ее обязательств по новому проекту «Звездных войн», а также личные проблемы со здоровьем привели к ее отказу. Ожидается, что съемки начнутся в конце июля, одним из мест съемок станет Сицилия.
- Сценарий фильма был значительно переработан, чтобы лучше сбалансировать «Выжившую» Лару с элементами ее «классического» образа, поскольку в медиа будет только одна Лара Крофт, которая является «Единой Ларой Крофт». Первоначальная версия была сочтена исполнительной командой слишком «классической» и не очень бюджетной.
- Легенда о Ларе Крофт, сезон 2, в настоящее время планируется к выпуску в октябре, в зависимости от задержек производства в Legendary.
- Ремастеры LAU, разработанные в сотрудничестве с Aspyr, (их финальная работа) запланированы к выпуску 14 февраля 2026 года. Однако эта дата остается рискованной. Рассматриваются несколько окон выпуска для каждой игры, чтобы предотвратить дальнейшую задержку основного тайтла. Никаких ремейков, поскольку они считают старые игры «шедеврами». Обсуждения вокруг ремастеринга трилогии выжившей остановлены из-за сокращения бюджета.
- Также ведутся предварительные обсуждения о партнерстве с популярной исполнительницей женского пола для промо-трека к запуску игры, хотя ничего нельзя окончательно решить так рано.
- Помимо Dead by Daylight, на оставшуюся часть года запланированы еще два крупных сотрудничества, наряду с Funko и новой серией комиксов Dark Horse, которая последует сразу после событий 2-го сезона "Легенда о Ларе Крофт" на Netflix.
Ну если она будет уродкой как в последних частей - GTA 6 может и переиграет, но вот если вернуться к истокам...
Разве... я конечно не слежу за серией. Но вроде последняя была Shadow of the Tomb Raider 2018. Не считаем ремастеры. И там вроде всё ок было с персонажем.
Женщина. Как женщина. Вроде не вижу проблем. Даже ниже не ущемили для любителей посмотреть в большие красивые глаза.
Я думал, что шлюхоботы только в тг
сразу на кладбище
Надо выпускать на месяц раньше., иначе все мимо пройдут из за GTA
Если будет с жесткой цензурой то игре хана тем более во время гта 6, разве что пк бояре оценят и игры может взлезть но может и провалиться.
Отлично, ждём!
Помню Ларка всегда была увлекательна своим приключенческим геймплеем и сюжеткой. Это одна из тысячи игр, где графоний особо то и не важен. Только последний додик, типа ФАЛыч будет наяривать там на графику и жаловаться, что UE5 притормаживает вновь его 5090, птахахаха)))) Вместо того, чтоб наслаждаться даже на среднем графоние интересными историческими локациями и духом путешествия в исчезнувшие цивилизации . Как по мне, в данном сетинге Ларка переплюнула даже самого Индиану Джонса, у которого наишикарная трассировочка пути с гипер детализированным графонием, но при этом по сюжетной драме и развязке событий он всё же уступает нашей охотнице за сокровищами. Ждём новую часть! Ибо началось время величайших игр и нового, обновлённого UE5🙏🤝🍻 // Nvidia Power
// Илья Прохоров
// Vengel Bryde