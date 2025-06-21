Как утверждается, новая игра Tomb Raider запланирована к выходу вместе с GTA 6

Tomb Raider — одна из классических франшиз, поскольку ее главная героиня считается одним из лучших персонажей в истории игр. Однако последняя игра вышла 7 лет назад, в 2018 году. Тем не менее, новая часть серии находится в разработке уже несколько лет с использованием Unreal Engine 5. Новый слух предполагает, что игра не так уж и далека от завершения. Согласно новому отчету, она должна выйти в следующем году вместе с Grand Theft Auto 6.

В теперь уже удаленном сообщении в сабреддите Tomb Raider было объявлено, что игра нацелена на окно выпуска в мае 2026 года. Пользователь, который опубликовал его, предупредил, что сообщение скоро будет удалено, но некоторым пользователям удалось точно воспроизвести всю информацию.

Следующая основная игра в настоящее время нацелена на выпуск в мае 2026 года (Grand Theft Auto VI может вызвать задержку или ранний релиз на месяц). Фан-мероприятие запланировано на 14 февраля 2026 года, чтобы заранее отпраздновать 30-летие франшизы, где ожидается первый взгляд на игру.

Если верить этому слуху, похоже, что мы получим первый взгляд на игру в начале следующего года. Возможно, игра выйдет всего через три месяца после показа публике, так как она уже вступила в фазу полировки.

Слух также утверждает, что GTA 6 может привести к задержке или выпуску на месяц раньше. Первое может быть более правдоподобным. Тем не менее, фанатам следует воспринимать эту информацию с долей скепсиса, пока она не будет подтверждена официально.

Остальная интересная информация из слуха: