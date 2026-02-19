Кризис самоопределения: бывший продюсер Crystal Dynamics предрекает провал новой Tomb Raider

В сети обсуждают резонансный комментарий, предположительно оставленный Седриком Шассангом (Cédric Chassang) — старшим координатором производства Shadow of the Tomb Raider. Хотя личность автора официально не подтверждена, его заявление вызвало бурную реакцию из-за инсайдерских подробностей.
По словам Шассана, после успеха перезапуска бразды правления в Crystal Dynamics и Eidos Montreal перешли к «эгоцентричным и страдающим манией величия» директорам. Они считали свои навыки достойными Голливуда, но на деле демонстрировали обратное. Продюсер отметил, что Square Enix — бывший владелец — совершенно не понимала сути бренда Tomb Raider, а нынешняя Crystal Dynamics «уже не та, что была раньше» и страдает от авторитарного стиля управления. Это привело к потере ключевых кадров, работавших над успешной трилогией перезапуска.
Продюсер критически отозвался о нынешнем состоянии Crystal Dynamics, назвав студию «очень калифорнийской». Он выразил опасение, что новые игры серии (такие как Tomb Raider Catalyst) будут страдать от плохого сценария, отсутствия геймплейных инноваций и избытка «повестки». Главным опасением остается полная утрата индивидуальности Лары Крофт: предполагается, что в угоду современным трендам от легендарной расхитительницы гробниц может остаться «только имя».
Несмотря на глубокий пессимизм и уверенность в системном кризисе индустрии, автор признается, что хотел бы ошибаться, и надеется на «чудо» для любимой франшизы. Тем не менее детальное знание внутренней кухни не оставляет ему места для оптимизма. На данный момент подлинность аккаунта официально не подтверждена, а представители Crystal Dynamics не прокомментировали эти резонансные заявления.
Несмотря на критические замечания, Crystal Dynamics активно формирует будущее серии через стратегию Unified Lara Croft. Студия нацелена на масштабное возвращение: в 2026 году запланирован релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis (современное переосмысление оригинала), а в 2027-м — амбициозная Tomb Raider: Catalyst, призванная открыть новую главу в истории Лары Крофт.
