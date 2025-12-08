Лара Крофт вернётся на сцену The Game Awards - объявление ожидается уже в четверг

Похоже, поклонников Tomb Raider ждут крупные новости. Как стало известно через официальный портал голосования The Game Awards, Лара Крофт вновь появится на церемонии.

Организаторы намекают, что в четверг вечером будет раскрыто «будущее одной из самых культовых игровых франшиз». Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается, однако упоминание Tomb Raider в анонсе позволяет предположить, что речь пойдёт о следующей игре серии или другом значимом проекте по бренду.

The Game Awards 2025 пройдёт уже совсем скоро, в ночь с 11 на 12 декабря.