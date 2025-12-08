ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider Next TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 201 оценка

Лара Крофт вернётся на сцену The Game Awards - объявление ожидается уже в четверг

monk70 monk70

Похоже, поклонников Tomb Raider ждут крупные новости. Как стало известно через официальный портал голосования The Game Awards, Лара Крофт вновь появится на церемонии.

Организаторы намекают, что в четверг вечером будет раскрыто «будущее одной из самых культовых игровых франшиз». Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается, однако упоминание Tomb Raider в анонсе позволяет предположить, что речь пойдёт о следующей игре серии или другом значимом проекте по бренду.

The Game Awards 2025 пройдёт уже совсем скоро, в ночь с 11 на 12 декабря.

13
7
Комментарии:  7
My life is a game

урааа! открывайте предзаказы!

Tommy451

Рано, надо сперва посмотреть насколько Ларку изуродовали повесточники

1
mongol312 Tommy451

внешность это полбеды. Какую историю они сделают, вот что меня пугает. Там упорости и фемповестки и так было за край, а что они сейчас народят и представить страшно.

1
BattleEffect

Ремейк двушки бы

SEAL-KillerXXL

Клюшку дадут в качестве оружия?

K0t Felix

Ремейк самой первой Ларки? Как ранее писали

Punisher1

Ремейк походу а может ещё и новая часть но это вряд ли.